Por que o gol de Vini Jr foi anulado contra a Escócia na Copa do Mundo?

Seleções se enfrentam em jogo da última rodada do Grupo C da Copa

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 20:19 (Atualizado às 20:26)
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Legenda: Árbitro vê falta em jogada do segundo gol de Vini Jr, que foi anulado.
Foto: Reprodução/TV Globo
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A Seleção Brasileira teve um gol anulado no primeiro tempo diante da Escócia, nesta quarta-feira (24). Seria o segundo gol de Vini Jr na partida válida pela última rodada do Grupo C da Fase de Grupos da Copa do Mundo. Nas redes sociais, muitos torcedores reclamaram da marcação do Var. Entenda o motivo.

O gol foi marcado aos 23 minutos do primeiro tempo, numa disputa de bola com o zagueiro Hendry. O árbitro César Ramos, após revisão no VAR, viu irregularidade do camisa 7 brasileiro na origem da jogada. 

Em disputa, Vini Jr recuperou a bola do zagueiro e avançou para chutar rasteiro e marcar o que seria o segundo gol dele. O árbitro foi chamado para revisar o lance no VAR e anulou o gol. O camisa 7 voltou a marcar nos acréscimos e garantiu o 2 a 0 do Brasil até o intervalo da partida.

DECISÃO DA ARBITRAGEM

De acordo com a revisão do VAR, Vini Jr cometeu falta no início da jogada. Com isso, de acordo com a regra, o gol precisou ser anulado. A situação gerou revolta nas redes sociais.

Torcedores reclamam de arbitragem após gol anulado de Vini Jr.
Legenda: Torcedores reclamam de arbitragem após gol anulado de Vini Jr.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Torcedores reclamam de arbitragem após gol anulado de Vini Jr.
Legenda: Torcedores reclamam de arbitragem após gol anulado de Vini Jr.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Torcedores reclamam de arbitragem após gol anulado de Vini Jr.
Legenda: Torcedores reclamam de arbitragem após gol anulado de Vini Jr.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

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