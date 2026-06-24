Por que o gol de Vini Jr foi anulado contra a Escócia na Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira teve um gol anulado no primeiro tempo diante da Escócia, nesta quarta-feira (24). Seria o segundo gol de Vini Jr na partida válida pela última rodada do Grupo C da Fase de Grupos da Copa do Mundo. Nas redes sociais, muitos torcedores reclamaram da marcação do Var. Entenda o motivo.

O gol foi marcado aos 23 minutos do primeiro tempo, numa disputa de bola com o zagueiro Hendry. O árbitro César Ramos, após revisão no VAR, viu irregularidade do camisa 7 brasileiro na origem da jogada.

Em disputa, Vini Jr recuperou a bola do zagueiro e avançou para chutar rasteiro e marcar o que seria o segundo gol dele. O árbitro foi chamado para revisar o lance no VAR e anulou o gol. O camisa 7 voltou a marcar nos acréscimos e garantiu o 2 a 0 do Brasil até o intervalo da partida.

DECISÃO DA ARBITRAGEM

De acordo com a revisão do VAR, Vini Jr cometeu falta no início da jogada. Com isso, de acordo com a regra, o gol precisou ser anulado. A situação gerou revolta nas redes sociais.

Legenda: Torcedores reclamam de arbitragem após gol anulado de Vini Jr. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Legenda: Torcedores reclamam de arbitragem após gol anulado de Vini Jr. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Legenda: Torcedores reclamam de arbitragem após gol anulado de Vini Jr. Foto: Reprodução/Redes Sociais