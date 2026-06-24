Fortaleza celebra 1 ano para a Copa do Mundo Feminina 2027

Evento será realizado pela primeira vez na América do Sul

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 18:42 (Atualizado às 18:43)
capa da noticia
Legenda: Arena Castelão e outros pontos de Fortaleza se iluminam nas cores do Brasil
Foto: Kid Junior/SVM
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

A Arena Castelão e outros pontos da cidade de Fortaleza, Paço Municipal e Ponte dos Ingleses, foram iluminados nas cores verde e amarela nesta quarta-feira (24). A ação celebra a contagem regressiva de um ano para a Copa do Mundo Feminina da Fifa. A capital cearense é uma das oito cidades-sede e almeja receber a abertura do evento. 

A cidade também receberá o Fifa Fan Festival, que será realizado na Praia de Iracema, mesmo lugar de 2014, quando foi realizado o Mundial masculino no Brasil. A competição terá início no dia 24 de junho e vai até 25 de julho de 2027. Esta será a primeira vez que a América do Sul vai receber a competição.

No último dia 9 de junho, a capital cearense recebeu o amistoso Brasil x Estados Unidos, na Arena Castelão, que voltará a ser palco do Mundial da Fifa em 2027. Mais de 55 mil pessoas lotaram o estádio. 

Além de Fortaleza, outras sete cidades também vão receber jogos: Maracanã (Rio de Janeiro), Neo Química Arena (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Pernambuco (Recife), Fonte Nova (Salvador), Mané Garrincha (Brasília) e Beira-Rio (Porto Alegre).

Veja também

Imagem da notícia: Copa do Mundo feminina: Governo cria Grupo de Planejamento e Coordenação do evento em Fortaleza
Jogada

Copa do Mundo feminina: Governo cria Grupo de Planejamento e Coordenação do evento em Fortaleza
Imagem da notícia: Fifa lança marca da Copa do Mundo Feminina de 2027; Fortaleza será uma das sedes
Jogada

Fifa lança marca da Copa do Mundo Feminina de 2027; Fortaleza será uma das sedes
Imagem da notícia: Fortaleza fica fora da lista de centros de treinamento da Copa do Mundo Feminina 2027; confira
Jogada

Fortaleza fica fora da lista de centros de treinamento da Copa do Mundo Feminina 2027; confira

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol Esportes/copa do mundo de futebol Esportes/seleção brasileira

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Fortaleza celebra 1 ano para a Copa do Mundo Feminina 2027
Jogada

Fortaleza celebra 1 ano para a Copa do Mundo Feminina 2027

Evento será realizado pela primeira vez na América do Sul

Crisneive Silveira

Há 9 minutos

Imagem da notícia Rodada final do Grupo B da Copa do Mundo define seleções classificadas; veja resultados
Jogada

Rodada final do Grupo B da Copa do Mundo define seleções classificadas; veja resultados

A 3ª rodada foi concluída nesta quarta-feira (24)

Alexandre Mota

Há 52 minutos

Imagem da notícia Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha é oferecido ao Ceará para a Série B
Jogada

Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha é oferecido ao Ceará para a Série B

O atleta de 40 anos é o capitão da seleção de Cabo Verde

Alexandre Mota

Há 2 horas

Imagem da notícia Ceará acerta contratação de Daniel Paulista como novo treinador
Jogada

Ceará acerta contratação de Daniel Paulista como novo treinador

O técnico acertou rescisão com o Goiás e chega para comandar o Alvinegro

André Almeida e Brenno Rebouças

Imagem da notícia O que o filme Coração Valente tem a ver com o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?
Jogada

O que o filme Coração Valente tem a ver com o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

A origem da Escócia é o tema do 10º episódio do Mundo é uma Copa

Alexandre Mota

Imagem da notícia Marrocos x Haiti pela Copa do Mundo 2026: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Jogada

Marrocos x Haiti pela Copa do Mundo 2026: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Os africanos tentam garantir a classificação na primeira colocação do grupo, enquanto os haitianos já estão eliminados

Liuê Góis