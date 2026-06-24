Fortaleza celebra 1 ano para a Copa do Mundo Feminina 2027

A Arena Castelão e outros pontos da cidade de Fortaleza, Paço Municipal e Ponte dos Ingleses, foram iluminados nas cores verde e amarela nesta quarta-feira (24). A ação celebra a contagem regressiva de um ano para a Copa do Mundo Feminina da Fifa. A capital cearense é uma das oito cidades-sede e almeja receber a abertura do evento.

A cidade também receberá o Fifa Fan Festival, que será realizado na Praia de Iracema, mesmo lugar de 2014, quando foi realizado o Mundial masculino no Brasil. A competição terá início no dia 24 de junho e vai até 25 de julho de 2027. Esta será a primeira vez que a América do Sul vai receber a competição.

No último dia 9 de junho, a capital cearense recebeu o amistoso Brasil x Estados Unidos, na Arena Castelão, que voltará a ser palco do Mundial da Fifa em 2027. Mais de 55 mil pessoas lotaram o estádio.

Além de Fortaleza, outras sete cidades também vão receber jogos: Maracanã (Rio de Janeiro), Neo Química Arena (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Pernambuco (Recife), Fonte Nova (Salvador), Mané Garrincha (Brasília) e Beira-Rio (Porto Alegre).