Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha é oferecido ao Ceará para a Série B

O atleta de 40 anos é o capitão da seleção de Cabo Verde

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 16:30 (Atualizado às 16:39)
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Legenda: O goleiro Vozinha, de 40 anos, é o capitão da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo
Foto: divulgação / Fifa
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Uma das sensações da Copa do Mundo, o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, foi oferecido ao Ceará. O atleta de 40 anos se tornou um dos destaques do Mundial ao brilhar no empate sem gols com a Espanha, pela 1ª rodada do Grupo H. Apesar do contato, o Vovô não tem interesse na contratação.

Capitão da seleção africana, o arqueiro está livre no mercado após encerrar contrato com o GD Chaves, de Portugal. Na temporada, antes do torneio internacional, disputou 19 partidas pelo clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo Futebolês e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O departamento de futebol alvinegro descartou a contratação pela alta idade do jogador, apesar da gestão mapear nomes para a posição. O staff de Vozinha também buscou outros times da Série B.

Explosão nas redes

Vozinha se tornou um fenômeno nas redes sociais após a estreia na Copa do Mundo. Por conta de uma campanha iniciada pelo comunicador Casimiro, da Cazé TV, o experiente jogador subiu de 50 mil seguidores no Instagram para cinco milhões, virando um nome de grande alcance na internet.

Vale ressaltar que Cabo Verde segue participando do Mundial. Estreante no torneio, empatou com a Espanha e o Uruguai, acumulando chances reais de avançar ao mata-mata, ampliando ainda mais a campanha histórica do país. O último duelo será na sexta (26), diante da Arábia Saudita, às 21h.

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