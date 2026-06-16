Ex-jogador do Fortaleza se emociona ao saber que Vozinha tem nome em sua homenagem

Josimar vestiu a camisa do Tricolor do Pici em 1991

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
16 de Junho de 2026 - 17:31 (Atualizado às 17:34)
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Legenda: Josimar vestiu a camisa do Fortaleza em 1991.
Foto: PC Norões/Diário do Nordeste
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Goleiro de Cabo Verde, Vozinha ganhou as atenções do mundo ao segurar o forte ataque da Espanha na estreia das equipes no Mundial de 2026. O nome real do jogador é Josimar em homenagem a Josimar Higino Pereira, ex-atleta do Fortaleza e que também defendeu o Brasil na Copa de 1986. Ao saber da história, o ex-lateral brasileiro revelou querer conhecer o atleta da seleção africana. 

"Fiquei emocionado em saber que um pai colocou meu nome no filho por causa do meu gol na Copa. Quero conhecê-lo, dar um abraço e agradecer ao pai dele também", afirmou Josimar em entrevista ao O Globo. 

O ex-lateral da seleção lembrou que, assim como o goleiro, também foi criado pela mãe e pela avó. Josimar ficou impressionado com a atuação de Vozinha no empate sem gols diante da fortíssima Espanha na estreia da seleção africana. O brasileiro ficou emocionado com a declaração do jogador ao lembrar da avó numa entrevista após a partida. 

"Foi importante ele ter lembrado da avó, que o acolhia quando os outros garotos implicavam com ele. A partir de agora, mesmo à distância, vou passar a orar por ele", completou. 

Josimar foi revelado pelo Botafogo e atuou na equipe entre os anos de 1982 e 1987. O lateral passou pelo Sevilla no ano seguint até voltar a defender o time carioca. Em 1989, vestiu a camisa do Flamengo. Também passou pelo Novo Hamburgo, Bangu, Uberlândia até chegar ao Fortaleza em 1991. O lateral atuou em apenas cinco jogos vestindo a camisa tricolor.

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