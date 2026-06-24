Aeroporto de Miami publica meme após previsão de vidente para jogo do Brasil

Após a vidente Vó Bahiana prever uma invasão alienígena durante o jogo de Brasil e Escócia, nesta quarta-feira (24), o Aeroporto de Miami publicou um alerta brincando com a previsão.
“A FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos) acaba de emitir uma restrição oficial do espaço aéreo para a partida desta noite entre Escócia e Brasil devido a relatos de... atividade aérea incomum na região.”, brinca a postagem feita no X, antigo Twitter.
O meme ganhou as redes sociais e gerou uma onda de novos conteúdos virais de humor. A publicação original já possui mais de 5 milhões de visualizações.
PREVISÃO
“Vidente Internacional dos Famosos”, como se apresenta em suas redes sociais, Vó Bahiana possui mais de 24 milhões de seguidores no Instagram. A previsão sobre a invasão foi feita no dia 2 de junho.
“Vidente Vó Bahiana diz que alienígenas chegaram nessa data... Salvem essa data, 24 de junho de 2026: os alienígenas vão invadir o estádio de futebol em Miami, eu sonhei. Meu Deus!!! Vó Bahiana está apavorada”, escreveu a vidente.
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