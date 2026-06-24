Aeroporto de Miami publica meme após previsão de vidente para jogo do Brasil

“Vidente Internacional dos Famosos”, como se apresenta, Vó Bahiana possui mais de 24 milhões de seguidores no Instagram.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 20:33 (Atualizado às 20:56)
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Legenda: O meme ganhou as redes sociais e gerou uma onda de novos conteúdos virais de humor.
Foto: Aeroporto Internacional de Miami.
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Após a vidente Vó Bahiana prever uma invasão alienígena durante o jogo de Brasil e Escócia, nesta quarta-feira (24), o Aeroporto de Miami publicou um alerta brincando com a previsão.

“A FAA (Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos) acaba de emitir uma restrição oficial do espaço aéreo para a partida desta noite entre Escócia e Brasil devido a relatos de... atividade aérea incomum na região.”, brinca a postagem feita no X, antigo Twitter.

O meme ganhou as redes sociais e gerou uma onda de novos conteúdos virais de humor. A publicação original já possui mais de 5 milhões de visualizações.

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PREVISÃO

“Vidente Internacional dos Famosos”, como se apresenta em suas redes sociais, Vó Bahiana possui mais de 24 milhões de seguidores no Instagram. A previsão sobre a invasão foi feita no dia 2 de junho.

“Vidente Vó Bahiana diz que alienígenas chegaram nessa data... Salvem essa data, 24 de junho de 2026: os alienígenas vão invadir o estádio de futebol em Miami, eu sonhei. Meu Deus!!! Vó Bahiana está apavorada”, escreveu a vidente.

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