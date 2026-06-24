Rodada final do Grupo B da Copa do Mundo define seleções classificadas; veja resultados

A rodada final do Grupo B da Copa do Mundo de 2026 foi concluída nesta quarta-feira (24), definindo o cenário da classificação para o mata-mata. Em campo, a Suíça venceu o Canadá por 2 a 1, enquanto a Bósnia superou o Catar por 3 a 1, concedendo chance para três países na eliminatória.

Na tabela, os suíços garantiram a liderança, com sete pontos somados. Já o Canadá terminou na vice-liderança com quatro, a mesma pontuação da Bósnia, mas saldo de gols melhor no torneio: 5 x -1. O Catar foi o lanterna, com apenas um. Assim, os dois primeiros avançam, e o 3º tem oportunidade.

Pelo novo regulamento, as oito melhores seleções que ficarem na 3ª posição também avançam. Logo, os bósnios aguardam agora o desfecho dos demais grupos. A 2ª fase inicia no domingo (8).

Cruzamento definido

Como terminou na liderança do Grupo B, a Suíça encara o 3º colocado de um dos respectivos grupos: E, F, G, I e J. No caso do Canadá, na 2ª posição, encara o vice do Grupo A, que pode ser Coreia do Sul ou República Tcheca. Já a Bósnia, se ficar entre os melhores 3º, tem um leque maior de possíveis adversários, a exemplo da Alemanha e dos EUA - isso depende das demais chaves.