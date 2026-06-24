Neymar volta à Seleção Brasileira após quase 1.000 dias e reestreia em Copa do Mundo

Neymar volta a atuar pela Seleção Brasileira após quase 1000 dias. O camisa 10 entrou em campo nesta quarta-feira (24) no duelo contra a Escócia, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Maior artilheiro do país na história da competição, ele substituiu Matheus Cunha aos 30 minutos do segundo tempo.

Aos 34 anos, o brasileiro disputa a quarta Copa do Mundo. Titular absoluto no setor ofensivo quando não sofreu com lesões, o camisa 10 da Seleção soma agora 14 partidas com a amarelinha na competição. Além disso, são oito gols e quatro assistências. É um dos principais artilheiros do grupo no século XXI.

Das vezes em que balançou as redes adversárias, três vezes ocorreram em fases de mata-mata (México, Coreia deo Sul e Croácia).Nas três edições do Mundial em que participou (2014, 2018 e 2022) viu o Brasil parar nas quartas de final.

O melhor desempenho dele em campo foi na Copa realizada no Brasil, quando marcou quatro vezes e deu uma assistência. No entanto, sofreu lesão na vértebra em duelo contra a Colômbia, quando a equipe foi eliminada.

Em 2026, segue como esperança no ataque brasileiro. O jogador se recuperou de uma lesão na coxa e estreia sob comando de Ancelotti no torneio.