Brasil x Escócia pela Copa do Mundo: acompanhe ao vivo e em tempo real

A Seleção Brasileira encerra a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (24), quando enfrenta a Escócia pela 3ª rodada do Grupo C. A bola rola às 19h (de Brasília), no estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos, e define o futuro da equipe nacional dentro do torneio.
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Como foi o jogo?
Um primeiro tempo com as duas equipes trocando passes. Principalmente o Brasil. Do outro lado, uma Escócia que recuou para a defesa. Aos seis minutos, Vini escapou do goleiro, ficou com a bola e tocou tranquilamente para o fundo das redes.
Mesmo com menos posse de bola, a Seleção foi eficiente na marcação para conseguir levar perigo à meta adversária. Foi assim que Vini Jr chegou ao segundo dele aos 21 minutos. A arbitragem, no entanto, deu falta do camisa 7 e anulou o gol.
Rayan, escalado como titular, criou boas chances. Matheus Cunha também chegou com muito perigo e quase fez o segundo. Mas esse viria dos pés de Vini Jr aos 48 minutos. Bruno Guimarães cruzou a bola e achou o camisa 7, sem marcação, que finalizou e fez o segundo dele e do Brasil até o intervalo.