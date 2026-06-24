Brasil x Escócia pela Copa do Mundo: acompanhe ao vivo e em tempo real

A partida ocorre pela 3ª rodada do Grupo C

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 06:00 (Atualizado às 19:53)
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Legenda: Vini Jr, jogador da Seleção Brasileira.
Foto: Rodolfo Buhrer / AFP
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A Seleção Brasileira encerra a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (24), quando enfrenta a Escócia pela 3ª rodada do Grupo C. A bola rola às 19h (de Brasília), no estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos, e define o futuro da equipe nacional dentro do torneio.

ACOMPANHE EM TEMPO REAL:

 

Como foi o jogo?

Um primeiro tempo com as duas equipes trocando passes. Principalmente o Brasil. Do outro lado, uma Escócia que recuou para a defesa. Aos seis minutos, Vini escapou do goleiro, ficou com a bola e tocou tranquilamente para o fundo das redes.

Mesmo com menos posse de bola, a Seleção foi eficiente na marcação para conseguir levar perigo à meta adversária. Foi assim que Vini Jr chegou ao segundo dele aos 21 minutos. A arbitragem, no entanto, deu falta do camisa 7 e anulou o gol.

Rayan, escalado como titular, criou boas chances. Matheus Cunha também chegou com muito perigo e quase fez o segundo. Mas esse viria dos pés de Vini Jr aos 48 minutos. Bruno Guimarães cruzou a bola e achou o camisa 7, sem marcação, que finalizou e fez o segundo dele e do Brasil até o intervalo.

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