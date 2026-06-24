Veja quem o Brasil pode enfrentar no mata-mata da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira garantiu classificação ao mata-mata da Copa do Mundo de 2026 como líder do Grupo C, definindo o caminho no mata-mata. Agora, a equipe canarinha aguarda a definição do Grupo F para conhecer o adversário da etapa 16 avos, a primeira eliminatória da competição.

Pelo regulamento, o rival será o 2º colocado dessa chave. E a quinta-feira (25) marca a conclusão da 3ª rodada do Grupo F, com: Tunísia x Holanda e Japão x Suécia.

No momento, o vice-líder é o Japão, que caminha para ser o próximo adversário. Do chaveamento, apenas a Tunísia não tem chance de encarar o time de Carlo Ancelotti.

Legenda: Holanda, Japão e Suécia disputam a liderança do Grupo F da Copa do Mundo Foto: reprodução / SrGoool

Adversário do Brasil

Holanda, Japão e Suécia são os mais cotados para enfrentar o Brasil no mata-mata. Na classificação atual, os holandeses lideram com quatro pontos, a mesma pontuação dos japoneses, mas gols pró a mais: 7 x 6. Apesar das campanhas rigorosamente iguais, a Laranja Mecânica é favorita frente à Tunísia, que sofreu nove gols em duas partidas.

Logo, a disputa real ocorre entre Japão x Suécia. No embate, o time asiático se garante até com um empate; em caso de derrota, os suecos o ultrapassam e podem ficar em 2º.