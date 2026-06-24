Com dois gols de Vini Jr e volta de Neymar, Brasil bate a Escócia e avança ao mata-mata da Copa

A partida ocorre pela 3ª rodada do Grupo C

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 06:00 (Atualizado às 21:04)
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Legenda: Vini Jr, jogador da Seleção Brasileira.
Foto: Rodolfo Buhrer / AFP
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O Brasil deu um baile! Baile de Vini Jr, que marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 diante da Escócia, nesta quarta-feira (24), no Estádio de Miami. Matheus Cunha fez o terceiro da Seleção comandada pelo italiano Carlo Ancelotti, que promoveu a estreia de Neymar na competição em 2026.

Com o resultado, o Brasil avança para a segunda fase como primeiro do Grupo C, com sete pontos somados e melhor saldo de gols. Marrocos ficou em segundo. A equipe aguarda a definição do adversário, que pode ser Japão, Holanda ou Suécia.

Como foi o jogo?

Um primeiro tempo com as duas equipes trocando passes. Principalmente o Brasil. Do outro lado, uma Escócia que recuou para a defesa. Aos seis minutos, Vini escapou do goleiro, ficou com a bola e tocou tranquilamente para o fundo das redes.

Mesmo com menos posse de bola, a Seleção foi eficiente na marcação para conseguir levar perigo à meta adversária. Foi assim que Vini Jr chegou ao segundo dele aos 21 minutos. A arbitragem, no entanto, deu falta do camisa 7 e anulou o gol.

Rayan, escalado como titular, criou boas chances. Matheus Cunha também chegou com muito perigo e quase fez o segundo. Mas esse viria dos pés de Vini Jr aos 48 minutos. Bruno Guimarães cruzou a bola e achou o camisa 7, sem marcação, que finalizou e fez o segundo dele e do Brasil até o intervalo.

Apesar de confortável no placar, o Brasil seguiu tentando ampliar o marcador no segundo tempo. Vini Jr teve ótima chance após jogada de Paqueetá, mas Gunn fez a defesa. Pouco depois, ele arriscou de longe e ficou na defesa do goleiro outra vez.

Aos 14 minutos, foi a vez de Matheus Cunha deixar o dele. O camisa 9 recebeu lançamento de Bruno Guimarães, avançou pela direita e finalizou para fazer o terceiro do Brasil. Pela Escócia, McTominay levou perigo, mas Alisson fez grande defesa.

Aos 30 minutos, foi a vez de Neymar estrear no Mundial de 2026. O jogador entrou em campo aos 30 minutos, substituindo Matheus Cunha. Endrick também entrou. A Escócia ainda finalizou na reta final, mas Alisson apareceu bem para a defesa. O Brasil ainda teve chance em jogada de Neymar e Vini Jr, mas não converteram. O duelo terminou com a vitória por 3 a 0 para os brasileiros.

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