Marrocos x Haiti pela Copa do Mundo 2026: onde assistir ao vivo, horário e escalações

No complemento da 3ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo, o mesmo da Seleção Brasileira, Marrocos e Haiti se enfrentam nesta quarta-feira (24). A bola rola às 19h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.
A motivação está do lado marroquino. Em caso de vitória, a seleção africana pode assumir a liderança da chave. Já os haitianos buscam encerrar a participação na Copa do Mundo de forma digna, já que não têm mais chances de avançar para a disputa da fase final.
Onde assistir
A partida terá transmissão da CazéTV.
Palpites
Prováveis escalações
Marrocos
Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Brahim Díaz, El Khannouss e Ounahi; Saibari.
Técnico: Mohamed Ouahbi.
Haiti
Placide; Arcus, Ricardo Adé, Delcroix e Experience; Deedson, Bellegarde, Jean Jacques e Providence; Isidor e Pierrot.
Técnico: Sébastien Migné.
Ficha técnica
Jogo: Marrocos x Haiti
Competição: Copa do Mundo – 3ª rodada do Grupo C
Data: 24 de junho de 2026 (quarta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Arbitragem
Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)
Assistentes: Hessel Steegstra e Jan de Vries (Holanda)