Marrocos x Haiti pela Copa do Mundo 2026: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Os africanos tentam garantir a classificação na primeira colocação do grupo, enquanto os haitianos já estão eliminados

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 06:30
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Legenda: Marrocos tenta assumir a liderança do Grupo C
Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP
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No complemento da 3ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo, o mesmo da Seleção Brasileira, Marrocos e Haiti se enfrentam nesta quarta-feira (24). A bola rola às 19h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

A motivação está do lado marroquino. Em caso de vitória, a seleção africana pode assumir a liderança da chave. Já os haitianos buscam encerrar a participação na Copa do Mundo de forma digna, já que não têm mais chances de avançar para a disputa da fase final.

Onde assistir

A partida terá transmissão da CazéTV.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Marrocos

Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Brahim Díaz, El Khannouss e Ounahi; Saibari.
Técnico: Mohamed Ouahbi.

Haiti

Placide; Arcus, Ricardo Adé, Delcroix e Experience; Deedson, Bellegarde, Jean Jacques e Providence; Isidor e Pierrot.
Técnico: Sébastien Migné.

Ficha técnica

Jogo: Marrocos x Haiti
Competição: Copa do Mundo – 3ª rodada do Grupo C
Data: 24 de junho de 2026 (quarta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Arbitragem

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)
Assistentes: Hessel Steegstra e Jan de Vries (Holanda)

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Esportes/copa do mundo de futebol

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