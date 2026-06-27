Portugal empata com o Colômbia, fica em 2º do Grupo K e sai da chave do Brasil no mata-mata da Copa

Seleção de Cristiano Ronaldo vai para o lado da chave de França e Espanha

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
27 de Junho de 2026 - 22:20 (Atualizado às 22:58)
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Legenda: A Colômbia empatou com Portugal e terminoiu como líder do Grupo K
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA
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Portugal e Colômbia empataram em 0x0 em um jogaço na noite deste sábado, em Miami, pelo Grupo K da Copa do Mundo 2026.

O placar ficou zerado, mas muitas chances de gol foram criadas pelas duas seleções, que disputavam o 1º lugar do Grupo.

O empate beneficiou a Colômbia, que avançou em 1º com 7 pontos, com Portugal ficando em 2º com 5.

Assim, Portugal saiu do lado da chave do Brasil e foi para o de França e Espanha. Quem foi para o lado da Seleção Brasileira foi a Colômbia.

Quem pega quem

Como líder do Grupo K, a Colômbia enfrenta Gana, no dia 3, em Kansas City, às 22h30.

Já Portugal, como 2º do K, faz duelo com a Croácia, no Toronto Field, no dia 2, às 20 horas.

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