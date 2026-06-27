Portugal empata com o Colômbia, fica em 2º do Grupo K e sai da chave do Brasil no mata-mata da Copa

Portugal e Colômbia empataram em 0x0 em um jogaço na noite deste sábado, em Miami, pelo Grupo K da Copa do Mundo 2026.



O placar ficou zerado, mas muitas chances de gol foram criadas pelas duas seleções, que disputavam o 1º lugar do Grupo.



O empate beneficiou a Colômbia, que avançou em 1º com 7 pontos, com Portugal ficando em 2º com 5.



Assim, Portugal saiu do lado da chave do Brasil e foi para o de França e Espanha. Quem foi para o lado da Seleção Brasileira foi a Colômbia.

Quem pega quem

Como líder do Grupo K, a Colômbia enfrenta Gana, no dia 3, em Kansas City, às 22h30.



Já Portugal, como 2º do K, faz duelo com a Croácia, no Toronto Field, no dia 2, às 20 horas.