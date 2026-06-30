A Noruega vai enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção europeia garantiu vaga nesta terça-feira (30) ao vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, nos EUA, pela fase 16 avos. Em campo, marcou os gols com Nusa e Haaland - Diallo descontou para os africanos.

Assim, encara agora a Seleção Brasileira, que passou de fase ao superar o Japão por 2 a 1. No calendário da Fifa, o confronto entre os países está marcado para o domingo (5), às 17h, nos EUA.

Na história será apenas o 5º encontro entre as equipes, com um tabu curioso: o Brasil nunca venceu a Noruega. São quatro amistosos e um jogo na Copa do Mundo, com duas derrotas e dois empates.

Vale ressaltar que a agenda já está definida. Nas oitavas, o Brasil volta a campo domingo (5), às 17h.

O jogo

A partida iniciou muito equilibrada, com imposição física. Apesar das posturas ofensivas, as defesas conseguiram se impor nas primeiras investidas, deixando o jogo travado.

Aos 20, a primeira chance. Diomande enfiou para Konan, que infiltrou na área e finalizou para fora. Com mais volume, a Costa do Marfim apareceu mais vezes no ataque.

Apesar disso, quem abriu o placar foram os europeus. Aos 38, Nusa recebeu na esquerda, fintou a marcação, cortou para o meio e mandou uma bomba no ângulo: 1x0. O tento trouxe novo ânimo para os Vikings, que quase ampliaram aos 42, com Sorloth desviando escanteio e tirando tinta da trave, encerrando a etapa inicial com vitória parcial.

Legenda: O atacante Nusa fez o primeiro gol da Noruega na vitória contra a Dinamarca Foto: Paul Ellis / AFP

Na volta do intervalo, a Costa do Marfim aumentou o ritmo. Aos 10, em bela trama pela esquerda, Pépé chutou rasteiro no canto para defesaça do goleiro Nyland. A resposta da Noruega foi aos 22: Ødegaard cobrou escanteio com efeito para Heggem desviar e Diallo salva na linha, de forma incrível.

No duelo franco, o empate foi aos 28. Diallo chamou a responsabilidade e fez golaço ao driblar dois zagueiros e chutar na saída do goleiro para deixar tudo igual: 1x1.

O cenário do jogo então ficou mais aberto. E a estrela do cometa Haaland surgiu para sacramentar a classificação. Com atuação discreta até então, o centroavante de 1,95m se posicionou bem na grande área e aproveitou cruzamento para apenas desviar ao fundo da rede aos 40 minutos: 2x1. A Costa do Marfim se lançou totalmente para o ataque, fez pressão, mas não conseguiu furar a defesa europeia, encerrando a participação na Copa do Mundo.

Escalações

Costa do Marfim

Yahia Fofana; Doué, Kossounou, Agbadou e Konan (Touré); Sangaré, Kessié e Oulai (Diallo); Diomandé (Guessand), Pépé (Diakité) e Bonny (Wahi). Técnico: Emerse Faé.

Noruega

Nyland; Pedersen (Aursnes), Ajer, Heggem e Wolfe; S. Berge, P. Berge e Ødegaard; Nusa (Schjelderup), Sorloth (Bobb) e Haaland. Técnico: Stale Solbakkens.

Costa do Marfim 1x2 Noruega | Ficha técnica