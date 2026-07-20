Messi quebra o silêncio após vice da Argentina na Copa do Mundo: 'A dor é muito grande'

Craque da Argentina, Messi se manifestou pela primeira vez após o vice-campeonato da Copa do Mundo. O jogador de 39 anos, que disputou o sexto e último mundial da carreira, publicou um texto nas redes sociais nesta segunda-feira (20). O atleta do Inter Miami falou sobre a derrota para a Espanha e ressaltou a campanha do grupo comandado por Lionel Scaloni.

"A dor é muito grande, e vai levar tempo para essa ferida cicatrizar. Mas também fico com tudo de bom que vivemos… Com as partidas que conseguimos virar dando tudo de nós e que ficarão para sempre na memória, com o apoio de um país inteiro que, junto com o trabalho e o esforço deste grupo, nos levou a estar, mais uma vez, entre as melhores seleções do mundo", escreveu o jogador.

"Hoje é difícil valorizar tudo o que fizemos, mas este grupo chegou a duas finais consecutivas de Copa do Mundo. Muito obrigado, de coração, por cada cumprimento e por cada mensagem. Mais uma vez, conseguimos nos unir como país e estar todos juntos, compartilhando o imenso orgulho de sermos argentinos. Também quero parabenizar a Espanha pela conquista do título", completou.

O camisa 10 da Argentina chorou bastante após o apito final. Messi disputou as Copas da Alemanha (2006), África do Sul (2010), Brasil (2014), Rússia (2018), Catar (2022) e EUA/México/Canadá (2026).

O jogador se despede da competição com recordes. Ele é o jogador com mais partidas disputadas, com 33 jogos. Também é o segundo maior artilheiro da história da competição entre homens e mulheres: balançou as redes adversárias 21 vezes. Ele foi superado apenas por Mbappé, com 22.

Ao todo, com a seleção argentina, La Pulga tem 203 partidas, 128 tentos marcados e 62 assistências. É o maior artilheiro da Albiceleste.