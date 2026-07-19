Messi vai às lágrimas após vice da Argentina na Copa do Mundo de 2026; veja fotos

Camisa 10 da Argentina, Lionel Messi foi às lágrimas após o vice-campeonato da Copa do Mundo. O jogador recebeu a medalha de prata pela segunda vez, nas três finais em que já disputou na competição.

Em 2026, o camisa 10 disputou a terceira final com a camisa da Argentina. O grupo foi superado em 2014 pela Alemanha, venceu a França na disputa no Catar e, neste domingo, foi novamente derrotada. Desta vez, pela Espanha neste domingo (19), em Nova Jersey.

A seleção comandada por Scaloni foi derrotada por 1 a 0 neste domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O argentino participou das Copas da Alemanha (2006), África do Sul (2010), Brasil (2014), Rússia (2018), Catar (2022) e EUA/México/Canadá (2026).

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Legenda: Messi, camisa 10 da Argentina. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Legenda: Messi, camisa 10 da Argentina. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Legenda: Messi, camisa 10 da Argentina. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Legenda: Messi, camisa 10 da Argentina. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP