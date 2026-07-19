Messi se despede da Copa do Mundo com recordes históricos; veja os números

Messi se despediu da Copa do Mundo de forma melancólica. Além de ver a Argentina ser derrotada pela Espanha na grande final de 2026, neste domingo (19), o camisa 10 não teve boa atuação na partida. Mesmo assim, não deixou de ser brilhante ao longo da competição e na história do torneio. Aos 39 anos, ele tem seis Mundiais no currículo. (Veja como foi o tempo real)

O camisa 10 se despede da competição com recordes. Ele é o jogador com mais partidas disputadas, com 33 jogos. Também é o maior artilheiro da história da competição entre homens e mulheres: balançou as redes adversárias 21 vezes.

Além disso, é o atleta com mais assistências: 12 ao todo. São 33 participações em gols.O argentino participou das Copas da Alemanha (2006), África do Sul (2010), Brasil (2014), Rússia (2018), Catar (2022) e EUA/México/Canadá (2026).

Em 2026, o camisa 10 disputou a terceira final com a camisa da Argentina. O grupo foi superado em 2014 pela Alemanha, venceu a França na disputa no Catar e, neste domingo, foi novamente derrotada. Desta vez, pela Espanha.

Ao todo, com a seleção argentina, La Pulga tem 203 partidas, 128 tentos marcados e 62 assistências. É o maior artilheiro da Albiceleste.

Campanha

A Argentina encerrou a primeira fase como líder do Grupo J. Venceu os três jogos: Áustria, Argélia e Jordânia. Na segunda etapa, eliminou Cabo Verde. Nas oitavas, eliminou o Egito. Na etapa seguinte, foi a vez de tirar a Suíça e a Inglaterra até chegar a disputa do título, quando foi derrotada pela Espanha.