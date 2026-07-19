Ferran Torres após título da Espanha na Copa do Mundo de 2026: 'O destino estava escrito'

Seleção superou a Argentina com gol do atacante

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 19:55 (Atualizado às 19:56)
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Legenda: Ferran Torres, jogador da Espanha.
Foto: Foto por FRANCK FIFE / AFP

Ferran Torres foi o grande destaque da final da Copa do Mundo de 2026. O atacante, que vinha sendo criticado por não balançar as redes, marcou o gol que deu o bicampeonato à La Roja em cima da Argentina. O jogador celebrou o título.

"Bom, no final, este gol não foi só eu quem marquei, foram 47 milhões de espanhóis, foram os 26 jogadores que formamos aqui. É pela Espanha. Hoje o destino estava escrito, era para que ganhássemos", afirmou o atleta em entrevista após a partida em Nova Jersey, neste domingo (19).

"Um alívio muito grande. Fui uma pessoa muito criticada ao longo do Mundial, mas graças a Deus tive forças para seguir. E no final, como disse, Deus dá as coisas a quem merece", completou.

'Todas as finais são difíceis. Quando você enfrenta o Messi, sempre tem algum nervosismo, mas dependíamos só de nós mesmos, de fazer o nosso futebol e hoje conseguimos fazer mais uma vez", finalizou.

Campanha

A Espanha encerrou a primeira fase como líder do Grupo H. A equipe empatou com Cabo Verde e venceu Uruguai e Espanha. Na segunda etapa, despacharam a Áustria. Portugal foi a vítima nas oitavas de final. Em seguida, eliminaram a Bélgica e a França, até chegar ao título diante dos argentinos. Veja como foi o tempo real.

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