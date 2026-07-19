Campanha da bicampeã Espanha é marcada por imposição de um futebol coletivo e batendo gigantes

Bicampeonato da Fúria tem campanha invicta e afirmação nos jogos eliminatórios

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 19:20 (Atualizado às 19:26)
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Legenda: A Espanha chegou ao bicampeonato mundial com uma geração talentosa
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

A Espanha é bicampeã do Mundo com uma campanha marcante a partir dos jogos eliminatórios da Copa do Mundo 2026, com uma imposição no momento certo.

A campanha foi invicta, com 7 vitórias e um empate, com uma 1ª Fase protocolar e uma rara imposição nos jogos eliminatórios.

Na 1ª Fase, foi líder com 7 pontos em um grupo com Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita, mesmo sem empolgar.

Mas nas fases eliminatórias a Espanha se impôs: venceu a Áustria, Portugal, Bélgica França e a Argentina na final. 

A Espanha foi campeã da Copa com um futebol envolvente e dominante
Legenda: A Espanha foi campeã da Copa com um futebol envolvente e dominante
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Campanha do título

Espanha 0x0 Cabo Verde

A estreia foi frustrante por passar uma impressão de autossuficiência, de que faria o gol quando quisesse. Mas a Espanha teve a bola o tempo todo e parou no goleiro Vozinha.

Espanha 4x0 Arábia Saudita

Após o alerta na estreia, a Espanha acordou no 2º jogo e goleou com tranquilidade. O toque de bola e o domínio foi mais objetivo e os gols saíram naturalmente, com Oyarzabal (dois), Lamine Yamal e Cucurella.

Espanha 1x0 Uruguai

Em um jogo tenso entre duas campeãs mundiais, a Espanha venceu com gol de Baena e eliminou os uruguaios, terminando a 1ªFase como líder.

Espanha 3x0 Áustria

A Espanha mostrou que seria outro time nos jogos eliminatórios. A equipe se impôs diante do time austríaco e venceu com naturalidade, com gols de Oyarzabal (dois) e Pedro Porro.

Espanha 1x0 Portugal

Em um confronto difícil, diante de uma seleção que também era favorita ao título, a Roja dominou, criou a melhores chances e venceu com gol no fim, de Merino, em bela jogada coletiva.

Espanha 2x1 Bélgica

No jogo em que saiu na frente com Fabián Ruiz, mas sofreu seu 1º gol na Copa, com De Ketelaere, a Espanha insistiu e vence com mais um gol de Merino.

Espanha 2x0 França

Este jogo foi o mais impressionante. Contra a favorita França e que jogava o melhor futebol da Copa, a Espanha dominou com autoridade, colocou a França na roda, não deixando Olise, Dembelé e Mbappe jogarem, vencendo com gols de Oyarzabal e Pedro Porro.

Espanha 1 x 0 Argentina

Numa partida com domínio completo da posse de bola, os espanhóis criaram mais, mas tiveram dificuldade para balançar as redes adversárias. Yamal não fez um grande jogo, e a vitória veio do banco. Ferran Torres saiu da reserva para balançar as redes na prorrogação e garantir o segundo título da Copa. Veja como foi o temp o real.

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Esportes Esportes/copa do mundo de futebol

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