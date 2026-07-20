Nathan Fogaça ganha condição de estrear pelo Fortaleza contra o Vila Nova

Centroavante teve nome publicado no BID na véspera da partida

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
20 de Julho de 2026 - 21:45 (Atualizado às 21:53)
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Legenda: Nathan Fogaça não atua desde o fim de maio
Foto: Reprodução/TV Leão

O centroavante Nathan Fogaça pode fazer a estreia pelo Fortaleza nesta terça-feira (21), diante do Vila Nova, na partida que marca o fim do primeiro turno da Série B do Brasileiro. Ele ganhou condições de jogo nesta segunda (20).

O dele apareceu no BID da CBF e com isso o atacante está regularizado. Ele viajou com a delegação tricolor no domingo e aguardava apenas a publicação para ser oficialmente mais uma opção para o técnico Thiago Carpini.

A última vez que Fogaça entrou em campo foi em 23 de maio, pelo Mirassol, na partida contra o Fluminense, pela Sèrie A do Brasileiro. Como a principal divisão do futebol brasileiro parou para a Copa do Mundo, ele teve férias com os demais jogadores do time paulista, mas já treina com o elenco do Fortaleza desde a semana passada.

Ele vai disputar posição diretamente com o argentino Juan Miritello, vice-artilheiro do Tricolor em 2026. Nesta temçorada, Nathan Fogaça já soma 3 gols marcados em 20 jogos disputados pelo Mirassol.

O Fortaleza enfrenta o Vila Nova nesta terça, às 21h35, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. A partida é um duelo direto entre duas equipes do G-6 da Série B.

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