Com Neymar na lista, confira os atletas que mais ganharam seguidores durante a Copa do Mundo

A Copa do Mundo vai além da disputa pelo título. O principal torneio do futebol mundial também representa uma oportunidade para jogadores ampliarem a visibilidade e conquistarem novos fãs ao redor do planeta. Dentro e fora de campo, as atuações refletem diretamente no crescimento da popularidade dos atletas, especialmente nas redes sociais.

Levantamento realizado pelo Diário do Nordeste mostra quais foram os jogadores que mais ganharam seguidores no Instagram durante o Mundial. O estudo analisou a variação no número de seguidores entre os dias 2 de junho e 19 de julho, período que compreende a realização da competição.

Entre os destaques aparece Neymar. Mesmo com a eliminação da Seleção Brasileira, o camisa 10 registrou um crescimento de 9 milhões de seguidores, suficiente para colocá-lo na quinta posição do ranking dos atletas que mais cresceram na plataforma durante a Copa.

A segunda colocação ficou com uma das grandes histórias do Mundial. O goleiro Vozinha, de Cabo Verde, surpreendeu não apenas pelas atuações em campo, mas também pelo impacto nas redes sociais, acumulando 29,4 milhões de novos seguidores ao longo da competição.

O líder do levantamento é Erling Haaland. Principal nome da Noruega e responsável por eliminar o Brasil na Copa do Mundo, o atacante foi quem mais ganhou seguidores no Instagram, com um salto de 30,7 milhões, consolidando ainda mais sua presença entre os atletas mais populares do planeta.

Confira o top-10: