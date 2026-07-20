Ceará recebe proposta do Avaí por Bruno Ferreira e goleiro pode deixar o clube

O Avaí apresentou uma proposta oficial ao Ceará pela contratação do goleiro Bruno Ferreira. A oferta do clube catarinense prevê a transferência em definitivo do atleta, com contrato inicialmente até dezembro de 2027 e opção de renovação para 2028.

A tendência é de que a negociação seja concretizada nos próximos dias, e o Vovô não deve dificultar a saída. O Leão da Ilha busca reforçar o elenco para a sequência da Série B e procura um goleiro com status de titular.

Bruno Ferreira disputou 15 partidas na temporada e sofreu 18 gols. O arqueiro perdeu espaço após falhas recentes, deixou a equipe titular e chegou a ficar fora da relação em algumas partidas. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Horácio Neto e confirmada pelo Jogada.