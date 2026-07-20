Ceará recebe proposta do Avaí por Bruno Ferreira e goleiro pode deixar o clube

Reserva do Alvinegro, atleta negocia transferência em definitivo para a equipe catarinense

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
20 de Julho de 2026 - 12:10 (Atualizado às 13:03)
capa da noticia
Legenda: Bruno Ferreira deverá ser o novo goleiro do Avaí
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Avaí apresentou uma proposta oficial ao Ceará pela contratação do goleiro Bruno Ferreira. A oferta do clube catarinense prevê a transferência em definitivo do atleta, com contrato inicialmente até dezembro de 2027 e opção de renovação para 2028.

A tendência é de que a negociação seja concretizada nos próximos dias, e o Vovô não deve dificultar a saída. O Leão da Ilha busca reforçar o elenco para a sequência da Série B e procura um goleiro com status de titular.

Bruno Ferreira disputou 15 partidas na temporada e sofreu 18 gols. O arqueiro perdeu espaço após falhas recentes, deixou a equipe titular e chegou a ficar fora da relação em algumas partidas. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Horácio Neto e confirmada pelo Jogada.

Assuntos Relacionados
Esportes/brasileirão série b Esportes/ceará sporting club

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Ceará recebe proposta do Avaí por Bruno Ferreira e goleiro pode deixar o clube
Jogada

Ceará recebe proposta do Avaí por Bruno Ferreira e goleiro pode deixar o clube

Reserva do Alvinegro, atleta negocia transferência em definitivo para a equipe catarinense

Liuê Góis

Há 1 hora

Imagem da notícia Matheusinho deixa o Ceará e acerta transferência para o Atlético-GO
Jogada

Matheusinho deixa o Ceará e acerta transferência para o Atlético-GO

Ponta rescinde contrato após o Vozão optar por não exercer o direito de igualar a proposta apresentada ao Santa Clara, clube detentor de seus direitos

Liuê Góis

Imagem da notícia Adolescente morre durante comemorações pela Copa do Mundo na Espanha
Jogada

Adolescente morre durante comemorações pela Copa do Mundo na Espanha

Vítima estava em uma fonte que desabou devido ao peso.

Redação

 e 

AFP

Imagem da notícia Rodri é eleito o melhor jogador da Copa do Mundo; veja todos os premiados
Jogada

Rodri é eleito o melhor jogador da Copa do Mundo; veja todos os premiados

Espanha dominou as premiações individuais da competição

Crisneive Silveira

Imagem da notícia 'Amuleto' da Copa, irmão caçula de Lamine Yamal adiciona segunda estrela em camisa da Espanha
Jogada

'Amuleto' da Copa, irmão caçula de Lamine Yamal adiciona segunda estrela em camisa da Espanha

Pequeno Keyne, de três anos, mal esperou a vitória do irmão para adicionar a nova estrela na camisa vermelha espanhola.

Redação

Imagem da notícia Messi vai às lágrimas após vice da Argentina na Copa do Mundo de 2026; veja fotos
Jogada

Messi vai às lágrimas após vice da Argentina na Copa do Mundo de 2026; veja fotos

Seleção de Scaloni foi superada pela Espanha

Crisneive Silveira