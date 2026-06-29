‘Cala a boca’: Mara Maravilha critica narração de Galvão Bueno

Galvão já havia se envolvido em outra polêmica no domingo (28).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
29 de Junho de 2026 - 20:55
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Legenda: O narrador não se manifestou publicamente.
Foto: Instagram.

A cantora  e apresentadora Mara Maravilha publicou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (29), um vídeo criticando o apresentador Galvão Bueno.

“Bom dia… quem não está em um bom dia é tu, Galvão. O Brasil não está em um bom dia? Ah, cala a boca, Galvão. Está em um ótimo dia”, disse em vídeo publicado em seu Instagram.

A manifestação da cantora veio após o narrador comentar a situação da Seleção Brasileira durante a partida contra o Japão.

Nos comentários, fãs da apresentadora também criticaram Galvão: “Nunca vi um camarada tão pessimista, tá certíssima”, escreveu um internauta. “O Galvão só fala bobagem, concordo com Mara,ter essas falas destimulada nos brasileiros...!!!”, comentou outra.

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TRETA COM PATO

Durante a transmissão da partida desse domingo (28), Galvão se envolveu em outra situação que repercutiu nas redes sociais. Durante seu comentário, Galvão foi rebatido pelo comentarista Alexandre Pato.

Pato comentou que Léo Pereira deveria assumir a posição de Magalhães. Nisso, Galvão discordou, afirmando que o jogador estava fazendo seu papel.

"Galvão, eu entendo um pouquinho de futebol. Gabriel já trocou de posição com Marquinhos", disse o comentarista.

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