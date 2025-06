Ex-jogador, Alexandre Pato, vai custear translado do corpo de Juliana Marins ao Brasil

Em meio à repercussão da morte da brasileira Juliana Marins, o ex-jogador Alexandre Pato decidiu arcar com todos os custos do translado do corpo da jovem para o Brasil. Na manhã de terça-feira (24), os familiares confirmaram a morte de Juliana, que caiu de trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. Ela ficou quatro dias esperando o resgate.

A decisão de Pato surgiu após páginas divulgarem dificuldades financeiras da família de Juliana para fazer o translado internacional. Com isso, foi gerada uma onda de solidariedade para contribuir com a situação.

Em entrevista ao perfil Alfinetei, Pato declarou: “Quero pagar esse valor para que todos tenham paz e para que ela possa descansar ao lado da família”.

O jogador já entrou em contato com os familiares de Juliana, disponibilizando apoio irrestrito para as operações logísticas e financeiras.

Resgate do corpo

Apesar da morte ter sido confirmada na manhã de terça, o corpo da brasileira foi retirado de montanha nesta quarta-feira (25), após sete horas de trabalho.

A Agência Nacional de Busca e Resgate (Basarnas) da Indonésia revelou que o corpo da jovem de 26 anos foi levado para uma base. "Seja respeitoso, compreenda as limitações. Quando um acidente acontece, não culpe os socorristas", disse a agência nas redes sociais.

Parte do trajeto de resgate foi filmado por um dos montanhistas que ajudou na ação. O chefe da Basarnas, Marechal do Ar TNI Muhammad Syafi’i, confirmou que os próximos passos devem incluir o retorno do corpo ao Brasil.