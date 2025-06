Veja repercussão da morte de Juliana Marins nas redes sociais

A confirmação da morte de Juliana Marins, brasileira que caiu em uma região vulcânica na Indonésia na última sexta-feira (20), provocou uma onda de comoção, tristeza e indignação nas redes sociais.

A publicitária de Niterói (RJ) foi encontrada sem vida nesta terça-feira (24), após dias de buscas dificultadas pelas condições climáticas.

A notícia da morte foi confirmada pela família, que agradeceu as mensagens de apoio: "Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido", diz a publicação.

Comoção nacional

Segundo amigos e familiares, Juliana era conhecida pelo espírito aventureiro e amor pela natureza.

A Prefeitura de Niterói lamentou publicamente a perda. "Juliana era uma jovem cheia de sonhos, com grande amor pela natureza, por Niterói e pela descoberta do mundo. Sua trajetória deixa um legado de alegria, energia e inspiração para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la", disse a gestão municipal em nota.

Veja comentários nas redes

A publicação feita pela família recebeu milhares de comentários emocionados, incluindo homenagens de influenciadores como Luiz Maris, que desejou "muita força nesse momento", e a cearense Rayssa Buq, que escreveu: "Que o Senhor conforte os amigos e os familiares!"

Outros internautas expressaram tristeza e frustração. "Eu tinha tanta esperança dela ser resgatada com vida. Estou muito triste com essa notícia", escreveu um internauta.

Houve também críticas à condução do resgate: "Um drone amador fez imagens no primeiro dia da moça, era só usar um drone de resgate maior e resolver isso no mesmo dia. Falta de empatia pela vida do próximo", diz um comentário.

No X (antigo Twitter), o caso se tornou um dos assuntos mais comentados nesta terça-feira, com milhares de postagens questionando a atuação das autoridades locais e exigindo respostas do governo brasileiro.

Muitos internautas apontaram negligência no resgate. “Juliana não morreu porque caiu, ela morreu por negligência, por despreparo, por abandono”, escreveu um usuário do X.