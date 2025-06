Itamaraty lamenta morte de Juliana Marins na Indonésia

O governo brasileiro lamentou, nesta terça-feira (24), em nota, a morte de Juliana Marins, brasileira que caiu de um penhasco durante trilha do vulcão Monte Rinjani, na Indonésia, O Itamaraty expressou "profundo pesar" pelo falecimento e disse que a embaixada do Brasil mobilizou esforços no país.

"A embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais, no mais alto nível, para a tarefa de resgate e vinha acompanhando os trabalhos de busca desde a noite de sexta-feira, quando foi informada da queda no Mount Rinjani", diz nota.

O Ministério das Relações Exteriores pontuou ainda que o" governo brasileiro transmite suas condolências aos familiares e amigos da turista brasileira pela imensa perda nesse trágico acidente".

A publicitária e dançarina foi encontrada morta nesta terça, após quatro dias. O resgate foi dificultado pelas condições meteorológicas, de solo e visibilidade, que estavam adversas.

Viagem pela Ásia e queda durante trilha

Juliana estava fazendo um mochilão por países asiáticos desde fevereiro. Na última semana, ela percorria uma trilha com um grupo de turistas, próximo ao vulcão, na ilha indonésia de Lombok, quando se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente 300 metros. O acidente aconteceu na sexta-feira (20).

"Durante a trilha, tínhamos diferença de nível. No momento do acidente, eu estava bem na frente, ela estava sozinha atrás, com o guia. Era muito cedo, antes do sol nascer, em condição de visibilidade ruim, com uma simples lanterna para iluminar terrenos difíceis e escorregadios", contou um dos integrantes do grupo ao "Fantástico", da TV Globo.