Pai e família homenageiam Juliana Marins em carta: 'Você se foi fazendo o que mais gostava'

Manoel Marins, pai de Juliana Marins, publicou nesta manhã de quarta-feira (25) uma nova homenagem à filha: uma carta assinada por ele, a mãe e a irmã dela. A jovem brasileira foi encontrada morta na véspera, dias após cair e deslizar vários metros abaixo num penhasco enquanto realizava uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia.

O incidente com a publicitária, de 26 anos, aconteceu quando ela realizava o desejo de viajar por diversos países da Ásia, num mochilão, fato mencionado na mensagem da família: "Você se foi fazendo o que mais gostava e isso conforta um pouco o nosso coração."

Segundo o texto compartilhado por Manoel Marins nas redes sociais, a filha, definida como "sapeca, inquieta, de sorriso lindo e uma imensa vontade de viver intensamente", contou sobre a vontade de viajar no início deste ano. Na época, os parente apoiaram o sonho e se disponibilizaram a ajudar com os custos, mas Juliana negou.

Usando os próprios recursos financeiros, ela partiu, em fevereiro, rumo ao primeiro destino da jornada pela Ásia: as Filipinas. Na carta, eles detalham que a brasileira estava realizada ao viver o desejo. "Como você estava feliz realizando esse sonho. E como nós ficamos felizes com a sua felicidade", relembram.

Legenda: Juliana realizava o sonho de fazer mochilão pela Ásia Foto: Reprodução/Instagram

Ao saber do acidente da filha no Parque Nacional do Monte Rinjani, ocorrida na última sexta-feira (20), Manoel Marins viajou à Indonésia na segunda-feira (23) para acompanhar o resgate de Juliana. No entanto, ela foi encontrada sem vida na manhã de terça-feira.

O sentimento após a partida precoce da jovem também foi detalhado na carta dos familiares: "Fica a sua presença em nossa casa, no seu quarto, no seu lugar preferido no sofá da sala. Fica a sua presença marcante na vida de quem teve o privilégio de te conhecer e de conviver contigo. E, especialmente, no meu coração, no da sua mãe e no da sua irmã."

Voa, Juju, voa. Voa para os braços do Pai Eterno que lhe aguarda para te guardar para sempre nos seus braços de amor infinito." Pai, mãe e irmã de Juliana Marins Em carta pública

A mensagem ainda lembra os planos que ficaram inacabados, como o desejo de Juliana em cuidar dos pais na velhice. "E aqui ficaremos, na certeza de nos reencontrarmos um dia e fazer aquele voo de parapente que estávamos programando para o seu aniversário. Lá no céu, o bom Deus há de nos proporcionar isso."

Leia íntegra da carta

"Ah, Juju, minha linda, meu tesouro, minha filha, meu amor. Você sempre foi muito especial. Sapeca, inquieta, de sorriso lindo e uma imensa vontade de viver intensamente. Sempre preocupada comigo e com a Estela. Dizia que iria cuidar de nós na nossa velhice, embora eu lhe dissesse que isso não era necessário, que você deveria viver a sua vida.

No início deste ano nos disse que faria esse mochilão agora enquanto era jovem e nós te apoiamos. Quando lhe perguntei se queria que lhe dissemos algum dinheiro para ajudar na viagem, você nos disse: jamais. E assim você viajou com seus próprios recursos que ganhou como fruto do seu trabalho.

E como você estava feliz realizando esse sonho. E como nós ficamos felizes com a sua felicidade. Você se foi fazendo o que mais gostava e isso conforta um pouco o nosso coração.

Fica a sua presença em nossa casa, no seu quarto, no seu lugar preferido no sofá da sala. Fica a sua presença marcante na vida de quem teve o privilégio de te conhecer e de conviver contigo.

E, especialmente, no meu coração, no da sua mãe e no da sua irmã.

Voa, Juju, voa. Voa para os braços do Pai Eterno que lhe aguarda para te guardar para sempre nos seus braços de amor infinito.

E aqui ficaremos, na certeza de nos reencontrarmos um dia e fazer aquele voo de parapente que estávamos programando para o seu aniversário.

Lá no céu, o bom Deus há de nos proporcionar isso.

Daqueles que sempre te amaram: papi, mami e Mari."

O que aconteceu

A brasileira Juliana Marins caiu numa região vulcânica na Indonésia, na última sexta-feira, após ficar para trás do grupo com quem subia o cume do Monte Rinjani. O corpo dela foi encontrado na terça, e a informação foi compartilhada pela família da publicitária nas redes sociais.

"Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido", escreveram os familiares.