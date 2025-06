Juliana Marins: O que pode ter causado a morte da brasileira em trilha de vulcão na Indonésia

Com a confirmação da morte a jovem Juliana Marins, de 26 anos, após quatro dias de tentativas de resgate no Monte Rinjani, na Indonésia, as causas do falecimento ainda são desconhecidas, já que o resgate do corpo da jovem deve ocorrer por volta das 20h desta terça-feira (24), pelo horário de Brasília.

Mas segundo o médico Raphael Tavares Dantas, de 37 anos, entrevistado pelo Diário do Nordeste, alguns quadros podem ter colaborado para o falecimento de Juliana, principalmente os relacionados a privação de água e comida, que somados à dificuldade de resgate em razão do clima, causaram, possivelmente, uma situação de extremo estresse.

“Em condições ideais, o corpo pode se regular, como se aquecer, e suportar entre três a cinco dias sem água”, diz o especialista. Segundo ele, outros fatores também incluem as variações de temperatura, como a hipótese de hipotermia, que é um quadro onde a exposição prolongada do corpo ao frio, faz a temperatura corporal cair para abaixo dos 35ºC.

Quadros de hipotermia:

Fase inicial (32°C a 35°C): Tremores intensos para gerar calor, taquicardia, vasoconstrição periférica.

Fase intermediária (28°C a 32°C): Redução dos tremores, bradicardia, diminuição da consciência, confusão mental, arritmias .

. Fase grave (<28°C): Parada respiratória, arritmias fatais (principalmente fibrilação ventricular) e morte

“Em situação de não estresse é possível se manter até sem comida de 30 a 40 dias. Mas como ela estava ali involuntariamente, ou seja, não por vontade própria, é possível que ela estivesse sob um estresse prolongado”, afirma Raphael, que também avalia outros fatores relacionados a sangramentos ou fraturas como potencializadores de algo mais grave.

Nesse quadro, o corpo humano acaba liberando mais hormônios de estresse para se manter hidratado, o que pode causar por exemplo risco de insuficiência renal, que retém líquido nos rins e a diminuição do volume de urina.

Essa adaptação corporal pela falta de ingestão de comida também resulta diretamente na falta de energia e gera alterações metabólicas no corpo que forçam essa produção, devido ao jejum pela falta de carboidratos no organismo.

O que aconteceu

A publicitária Juliana Mirins estava desaparecida desde sexta-feira (20) após cair de um penhasco no Monte Rinjani. Com uma queda de aproximadamente 300 metros de distância da trilha original, com a jovem deslizando desde então.

Juliana então permaneceu sem água, comida ou roupas apropriadas para o frio, e imobilizada à espera de socorro, em meio às tentativas frustradas de resgate atrapalhadas pelas condições climáticas.

A confirmação do falecimento da jovem veio nesta terça-feira (24), em um comunicado da família. "Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu", divulgou a família pelas redes sociais.