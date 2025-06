Equipe de alpinistas se mobiliza para resgate de Juliana Marins em vulcão na Indonésia, diz família

Dois alpinistas experientes se mobilizaram para ajudar nas buscas pela brasileira Juliana Marins, que está desaparecida em condições inóspitas desde que caiu durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. O reforço foi anunciado nas redes sociais pela família de Juliana.

"Confirmamos informações de que dois alpinistas bem experientes da região estão indo ao encontro do local do acidente de Juliana. Não temos a informação se eles conseguirão dar continuidade ao resgate durante a noite, mas sabemos que há um bom reforço com equipamentos específicos para acompanhar a equipe que já está no local", escreveram os parentes da brasileira no Instagram.

No vídeo que acompanha a postagem, é possível ver os voluntários preparando o equipamento para dar início aos trabalhos.

Itamaraty acompanha buscas por brasileira

Nesse domingo (22), o governo brasileiro informou que dois funcionários do Itamaraty se deslocaram para a Indonésia para "acompanhar pessoalmente" os esforços pelo resgate de Juliana. O Ministério das Relações Exteriores explicou que as buscas pela vítima foram dificultadas por "condições meteorológicas e de visibilidade adversas".

No comunicado, o governo afirmou ainda que, desde que foi acionada pela família da turista, a embaixada do Brasil em Jacarta "mobilizou as autoridades locais no mais alto nível", o que permitiu o envio de equipes de resgate para a área remota do vulcão onde aconteceu a queda.

Juliana está desaparecida há cerca de três dias. A família da brasileira divulgou, nesta segunda (23), que o resgate foi interrompido às 16 horas locais devido às condições climáticas, mas que, apesar da pausa, há uma equipe de reforço para ajudar nas buscas.