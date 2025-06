Família de brasileira que caiu em trilha na Indonésia diz que resgate não chegou até ela

A irmã da brasileira Juliana Marins, que caiu na trilha de um vulcão na Indonésia, desmentiu a informação das autoridades do país que afirmaram ter encontrado a jovem. Notícias divulgadas nesse sábado (21) pelo governo indonésio e pela embaixada do Brasil deram conta que a carioca havia recebido comida, água e agasalho, mas conforme a família, um vídeo foi forjado.

"Todos os vídeos que foram feitos são mentiras, inclusive o do resgate chegando nela. O vídeo foi forjado para parecer isso, junto com essa mensagem associada a ele", comentou Mariana Marins, irmã de Juliana, ao g1.

Veja também Mundo Jovem brasileira sofre queda durante trilha em mochilão na Indonésia e família mobiliza resgate Mundo Irã define ataques dos Estados Unidos como 'linha vermelha' cruzada

Segundo a irmã, que aguarda notícias no Brasil com a família, eles receberam a informação corrigida "com muita preocupação e apreensão".

"A informação que temos é que até agora não conseguiram chegar até ela, pois as cordas não tinham tamanho suficiente, além da baixa visibilidade", disse a irmã.

Mariana relata que a única imagem verdadeira é a feita por turistas com auxílio de um drone, por volta das 17h30 no horário local da Indonésia no sábado.

Queda de 300 metros

O acidente ocorreu durante a madrugada deste sábado (21) no horário local, por volta de 19 horas da noite da sexta (20) no Brasil, quando Juliana teria caído e escorregado para cerca de 300´metros abaixo da trilha original.

A jovem publicitária do Rio de Janeiro estava fazendo um mochilão por países asiáticos e, na Indonésia, realizou a trilha com uma empresa de turismo.

A família foi avisada pelas redes sociais quando, três horas depois, um grupo de turistas avistou a brasileira enquanto fazia a mesma trilha.