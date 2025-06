Monte Rinjani, onde brasileira foi encontrada morta, registrou 8 óbitos e 180 acidentes em 5 anos

Antes da morte da brasileira Juliana Marins, oito óbitos foram registrados no Parque Nacional do Monte Rinjani, na Indonésia, ao longo dos últimos cinco anos. O corpo da jovem foi encontrado nesta terça-feira (24) por equipes de resgate, três dias depois dela cair e deslizar num penhasco enquanto realizava uma trilha próximo ao vulcão Rinjani.

Nesse período, além dos falecimentos, outras 180 pessoas ficaram feridas devido a acidentes ocorridos no local, conforme dados divulgados em março pelo governo indonésio, e detalhados pelo portal g1.

Juliana Marins, de 26 anos, deslizou em um penhasco do Monte Rinjani no último sábado (21), após ficar para trás do grupo com quem subia rumo ao cume da montanha. Segundo a família, ela estava a 650 metros da encosta.

Legenda: Vídeo feito via drone por turistas mostra jovem brasileira caída a 300 metros de trilha na Indonésia Foto: Reprodução

Mortes e acidentes no Monte Rinjani

Segundo o Escritório do Parque Nacional do Monte Rinjani, somente em 2024, 60 acidentes foram registrados no local, número é quase o dobro do ano anterior, quando 35 ocorreram.

A seguir, veja o número de ocorrências no Parque Nacional da Indonésia nos últimos cinco anos.

Mortes

2020: 2 mortes

2021: 1 morte

2022: 1 morte

2023: 3 mortes

2024: 1 morte

Acidentes

2020: 21 casos

2021: 33 casos

2022: 31 casos

2023: 35 casos

2024: 60 casos

Dos 180 acidentados, 44 eram turistas estrangeiros, como Juliana Marins.

Causas dos acidentes

No relatório, o governo indonésio detalhou que muitos dos incidentes são relacionados às seguintes situações:

Descumprimento de normas de segurança pelos próprios turistas;

Falta de equipamentos adequados;

Despreparo físico;

Desconhecimento do terreno;

; Desrespeito às trilhas demarcadas.

A maioria dos acidentes (134 casos) envolve quedas e torções.

Protocolos de segurança

O número de visitantes no Parque Nacional do Monte Rinjani vem crescendo nos últimos anos. Com o crescimento do número de acidentes, o governo indonésio emitiu um parecer, em março, sobre a necessidade de criar um “Procedimento Operacional Padrão (POP)” para busca, resgate e evacuação na unidade de conservação.

No relatório, as autoridades indicam a necessidade de elaborar protocolos para garantir a segurança de visitantes, empresários do setor de turismo e organizar equipes de resgate, visando reduzir riscos aos turistas.

Segundo o g1, o Monte Rinjani tem 3.726 metros de altitude e é o segundo vulcão mais alto da Indonésia. A trilha até o cume da montanha é apontada como uma das mais desafiadoras do país, devido à instabilidade climática e riscos elevados, especialmente em épocas de neblina.