Eva Green é hospitalizada após acidente no set da série 'Wandinha' e gravações são interrompidas

A atriz francesa Eva Green sofreu uma lesão na perna durante as gravações da 3ª temporada da série 'Wandinha', da Netflix. O acidente ocorreu durante as gravações da produção nas proximidades de Dublin, na Irlanda.

As filmagens foram interrompidas para que a atriz pudesse ser atendida por médicos ainda no local. Contudo, de acordo com a imprensa britânica, a atriz foi levada para um hospital por precaução.

O jornal britânico The Sun informou que, apesar de ter sentido fortes dores, Green se recupera bem.

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A interrupção das gravações por conta do acidente com a atriz resultaram no remanejamento do cronograma inicialmente previsto para a produção.

A Netflix e a assessoria de imprensa de Eva Green não comentaram o acidente.

A 'bond girl' em 'Wandinha'

Eva Green ficou mundialmente conhecida após interpretar Vesper Lynd em "007: Cassino Royale", em 2006. Ela também trabalhou em filmes como "A bússola de ouro" (2007) e "300: A Ascensão do Império" (2014).

Agora, ela irá estrear na 3ª temporada de Wandinha, série da Netflix idealizada por Tim Burton e protagonizada por Jenna Ortega.

A atriz francesa será Ophelia Frump, irmã de Morticia Addams. A personagem dela foi anunciada em novembro de 2025.