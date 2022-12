Por que Wandinha Addams se chama Wednesday? Entenda poema que inspirou a personagem

Sucesso da Netflix, a série 'Wandinha', produção em live-action de "A Família Addams", tem ganhando bastante repercussão na internet. Curiosidades da vida da primogênita, interpretada pela atriz Jenna Ortega, têm instigado o público, a começar pelo nome da protagonista. Por que Wandinha originalmente se chama Wednesday (quarta-feira em inglês)?

Cantiga infantil inspirou nome de Wandinha

Já durante o primeiro episódio da série, Mortícia Addams (Catherine Zeta-Jones) matricula a filha na escola "Nunca Mais" e revela que o nome foi inspirado em uma cantiga infantil que faz previsão da personalidade de um bebê baseado no dia da semana em que ele nasceu.

"O nome dela vem de uma frase do meu poema infantil favorito. Wandinha é só desgosto", disse a matriarca.

O trecho "Wednesday's child is full of woe" pertence ao poema "Monday's Child", publicado em 1838, e diz que crianças nascidas na quarta-feira são "cheias de desgosto".

Curiosamente, no entanto, a escolha do nome não faz muito sentido já que ela nasceu em uma assustadora sexta-feira 13. Para os fãs, o mais apropriado seria ela se chamar "Friday" (sexta-feira em inglês).

Entenda grafia no Brasil

Já no Brasil, a Netflix decidiu que 'Wednesday' teria o nome traduzido como "Vandinha" para maior compreensão do público. A grafia com W foi adotada pela série para ficar mais próxima à original.