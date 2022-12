Trailer de documentário sobre Harry e Meghan Markle é divulgado pela Netflix; assista

O documentário que promete contar os detalhes da história de amor entre o príncipe Harry e Meghan Markle teve trailer oficial divulgado pela Netflix e chega no catálogo do streaming já nesta quinta (8), com a primeira leva de episódios. A segunda parte da obra está prevista para o dia 15 de dezembro.

"Em seis episódios, a série explora o relacionamento do casal, do início secreto do namoro aos desafios que os fizeram sentir necessidade de se afastar de suas funções reais", diz a sinopse da produção, também prometendo mostrar a atual vida do duque e da duquesa de Sussex.

Assista:

Sob a direção de Liz Garbus, o documentário deve trazer depoimentos de amigos e familiares dos dois, além da análise de historiadores sobre como o relacionamento mexeu com a família real britânica nos últimos anos.

Nas imagens do trailer, tanto Harry como Meghan falam sobre a história publicadas pela imprensa, assim como citam as que foram plantadas pelos próprios familiares da realeza.

"É um jogo sujo", diz Harry em um dos trechos do trailer oficial. Até então, o trecho da produção atingiu mais de 5 mil visualizações em menos de uma hora. Entre os fãs do casal, está a expectativa pela exposição de como a Rainha Elizabeth II se portava em relação ao casamento dos dois.