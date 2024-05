Nego Di anuncia doação de R$ 1 milhão para ajudar Rio Grande do Sul

O ex-BBB Nego Di anunciou, nessa terça-feira (7), que doou R$ 1 milhão para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em publicação nas redes sociais, ele classificou a atitude como a "mais importante" da sua vida e se declarou ao Estado, que vive um desastre climático sem precedentes, com dezenas de mortos e centenas de feridos e de desaparecidos, após chuvas intensas.

"Galera, gostaria de compartilhar com vocês uma decisão que a gente tomou aqui em casa hoje, eu e minha patroa, a gente conversou bastante e fiz uma escolha que não foi fácil, confesso para vocês, mas a gente fez essa escolha de coração. Um milhão de reais para o Rio Grande do Sul", começou ele, em vídeo publicado nas redes sociais.

O profissional explicou que a quantia representa um impacto considerável no próprio orçamento, mas auxiliar a situação de calamidade do Rio Grande do Sul é mais urgente. Na ocasião, ele também detalhou que poderia, posteriormente, recuperar o valor através do seu trabalho.

É um dinheiro que faz falta para mim, dentro da minha realidade, mas que sei que posso alcançar com o meu trabalho, tá bom? E a gente tem que possibilitar dessas pessoas conseguirem se reerguer depois que essa água abaixar." Nego Di Ex-BBB

Por fim, o ex-BBB detalhou que o objetivo é aumentar ainda mais as doações para a campanha de arrecadação destinada a angariar ajuda para a situação, que já recebeu R$ 51 milhões em doações. "A gente vai botar uma meta de R$ 100 milhões na vaquinha, então continuem doando. Está aqui o QR Code, porque a gente vai chegar em R$ 100 milhões e vai conseguir ajudar muita gente", finalizou Nego Di.

Veja vídeo

O que acontece no Rio Grande do Sul?

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que causaram alagamentos e desabamentos em todo o estado, já deixaram 95 mortos, segundo novo balanço oficial divulgado na noite dessa terça-feira (7). Ao todo, 131 pessoas estão desaparecidas em meio ao desastre, que começou a apresentar impactos graves desde o último dia 29 de abril.

A atualização do órgão cita ainda que 131 pessoas estão desaparecidas e há 372 feridos.