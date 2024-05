Como ser voluntário no Rio Grande do Sul: veja onde se cadastrar

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul lançou um formulário para cadastro de voluntários que desejam prestar serviços para a população gaúcha em meio as enchentes que atingem o estado. Os interessados devem estar disponíveis para ajudar em Porto Alegre.

Os voluntários atuam em tarefas de organização, seleção e triagem das doações de ajuda humanitária. As atividades envolvem verificação da validade de alimentos, montagem de cestas básicas, kits de higiene e limpeza e triagem de roupas.

Instituições, empresas e ou grupos interessados no voluntariado também podem preencher o formulário. A Defesa Civil ainda informa que não fornece alimentação ou qualquer outra remuneração ou ressarcimento de despesas.

As atividades são realizadas em dois espaços de Porto Alegre:

Defesa Civil/DRC (dentro do CAFF), na Av. Borges de Medeiros, no bairro Praia de Belas

Antiga CEEE, na Avenida Joaquim Porto Villanova, 201, bairro Jardim Carvalho

Há duas opções de turno, sendo o da manhã de 8h30 às 12h30, e o da tarde de 13h30 às 17h30.

COMO SE VOLUNTARIAR

Os interessados devem preencher um formulário online, disponível no site SOS Enchentes. Após a realização do cadastro, o voluntário deve aguardar o contato da Defesa Civil para confirmação do dia e horário definido, para que seja estipulado o local onde deverá se apresentar.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE VOLUNTÁRIOS

Profissionais de saúde também podem atuar como voluntários através de um cadastro na Secretaria da Saúde (SES). Os interessados poderão ser convidados a auxiliar diversos municípios gaúchos afetados pelas chuvas intensas.

Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros profissionais podem se cadastrar. As atividades serão realizadas em hospitais, unidades de pronto atendimento e nos demais serviços de saúde.

O cadastro é realizado no site da SES. O governo ressalta que a inscrição não garante o chamamento do profissional, da mesma forma que não gera vínculo empregatício com o Estado.