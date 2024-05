Vídeo mostra jacaré nadando em bairro alagado de Porto Alegre; veja

Moradores do bairro Menino Deus, em Porto Alegre (RS), registraram através de vídeo a presença de um jacaré nas ruas alagadas da região em decorrência das fortes chuvas que atingiram e provocaram enchentes no estado. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) confirmou o avistamento do animal em nota enviada ao jornal digital GZH nesta terça-feira (7).

Segundo o texto, um biólogo voluntário está na região monitorando o deslocamento do jacaré. "A Smamus destaca que a água é o habitat natural do jacaré, assim como de cágados e outras espécies", declarou.

ORIENTAÇÕES

A Secretaria recomendou que as pessoas mantenham distância do animal. "Ele não é agressivo e apenas ataca se for para se defender. Assim como nós, humanos, os animais também estão enfrentando situações estressantes neste momento, portanto, evite a aproximação e não agrida a nossa fauna", apontou na nota.

Caso a população encontre outros animais silvestres, a orientação é entram em contato pelo 156 (telefone, app e site) e também pelo telefone 51 3289-7517 (exceto finais de semana e feriados).

Veja também País Por que Porto Alegre alagou? Entenda a calamidade que deixou a capital sem luz, água e suprimentos País O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Entenda o desastre climático que já matou 90 pessoas

ALAGAMENTO EM PORTO ALEGRE

A capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, está sendo um dos municípios afetados pelas enchentes e alagamentos. Para se locomoverem em algumas regiões, os moradores estão utilizando barcos, botes, boias e motos aquáticas. Na manhã de segunda-feira (6), o nível da água subiu para 5,33 metros, superando o recorde histórico de 4,76 metros, em 1941.

IMPACTO NO RIO GRANDE DO SUL

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que causaram alagamentos e desabamentos em todo o estado, já deixaram 90 mortos, segundo novo balanço oficial divulgado na manhã desta terça-feira (7). Ao todo, 111 pessoas estão desaparecidas em meio ao desastre, que começou a apresentar impactos graves desde o último dia 29 de abril.

Outros quatro óbitos estão sendo investigados. A atualização do órgão cita ainda que 131 pessoas estão desaparecidas e há 362 feridos.

As chuvas, entretanto, já haviam iniciado no dia 27 de abril, quando municípios do Vale do Rio Pardo registraram também granizo e um forte volume de precipitação. A cidade mais afetada foi a de Santa Cruz do Sul, enquanto em Porto Alegre mais de 1,2 mil raios foram registrados.