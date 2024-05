Eliminado de ‘A Grande Conquista 2’ descobre que casa foi atingida pelas enchentes no RS

O gaúcho Luciano Rodrigues, eliminado nesta segunda-feira (6) do reality “A Grande Conquista”, no ar na TV Record, mal se recuperou da saída e foi comunicado, ainda pela produção do programa, que a casa onde mora acabou atingida pelas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

Luciano então acabou não participando da tradicional live dos eliminados, conhecida como "O Grande React”, onde os eliminados da noite comentam suas trajetórias no reality. A residência do cuidador de idosos foi atingida pelos temporais logo após sua eliminação.

Confira o comunicado da assessoria da emissora: "O participante Luciano não está participando da live com os eliminados. A casa dele no Rio Grande do Sul foi atingida pela tragédia no Estado. Sua família está bem e protegida. Neste momento ele está sendo atendido pela produção e pela psicóloga do programa”.

Veja também Zoeira Que horas começa 'A Grande Conquista' nesta terça (7)? Zoeira Roberto Medina afirma que Drake está banido do Rock in Rio para sempre

O participante foi um dos 17 eliminados da segunda temporada de "A Grande Conquista", comandada por Rachel Sheherazade, ao conseguir apenas 0,82% dos votos do público para continuar no reality.

Na mesma noite, Hadad e Kaio foram os escolhidos pelo público para integrar o time de moradores da Mansão, numa próxima fase do jogo, se juntando a Anahí Rodrighero, Cel, Geni e Bruno Cardoso.

Até o momento, Luciano não se pronunciou sobre a eliminação, nem sobre a tragédia.

O estado do Rio Grande do Sul foi atingido por fortes temporais que começaram na última terça-feira (30 de abril). Até o momento foram registradas 90 mortes em razão do fenômeno climático, e outras 132 pessoas seguem desaparecidas.

Nesta terça-feira (07), o Senado Federal decretou estado de calamidade pública no estado, dispensando cumprimento de regras e prazo previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.