Roberto Medina afirma que Drake está banido do Rock in Rio para sempre

O empresário Roberto Medina, um dos fundadores do Rock In Rio, afirmou nesta terça-feira (7), que o rapper americano Drake está banido para sempre do festival.

“Ajudei o Zé Ricardo com algumas coisas que achei pesquisando o perfil do Drake, que não vou contratar nunca! Não quero! Esse cara não merece estar no Brasil, não é educado”, disse Medina em entrevista ao jornal O Globo.

O cantor foi um dos headliners da edição de 2019 do evento e sua apresentação foi repleta de polêmicas.

Ele proibiu a transmissão da apresentação horas antes de subir ao palco, além de não autorizar fotógrafos no palco e de vetar a tirolesa no momento do show.

40 anos de música

À repórter Maria Fortuna, o empresário comentou o trabalho de curadoria e quais shows estaria mais curioso para assistir na edição deste ano, que marca o aniversário de 40 anos do evento.

“Pesquisando, encontrei Travis Scott. Acho que é o que vai vender mais rápido e eu não tinha ideia do tamanho dele”, contou.

Sobre as críticas que o festival recebeu por colocar Mariah Carey no palco Sunset, considerado "secundário", ele afirmou que os tamanhos dos palcos agora são iguais.

"(Agora) são iguais. Agora é passar o batom, maquiar a menina. Mariah vai explodir, tem uma longa carreira", brincou.

Novas polêmicas

A edição comemorativa das quatro décadas de existência do Festival também já nasce com polêmicas. No fim do último mês de abril, o evento divulgou um dia voltado exclusivamente para a música nacional, o Dia do Brasil.

No entanto, artistas como as paraenses Fafá de Belém e Joelma denunciaram que o Rock in Rio deixou de lado músicos da região Norte do país.

O “Dia Brasil” vai reunir nomes de gêneros como samba, trap, sertanejo e funk, com nomes como o de Zeca Pagodinho, Luan Santana, Ana Castela, Alcione, Simone Mendes e Chitãozinho e Xororó.

O Rock in Rio ocorre nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024. Além dos nomes nacionais, se apresentam nesta edição as estrelas internacionais Katy Perry, Mariah Carey, Cindy Lauper, Ed Sheeren, Akon e outros.