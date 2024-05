Claudia Raia anuncia fim de contrato com a Globo após 40 anos: ‘Não lamento’

Claudia Raia anunciou que deixará a TV Globo em julho deste ano, após 40 anos de trabalho. A atriz falou sobre o fim do contrato com a emissora durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na segunda-feira (6).

“Agradeço muito à TV Globo por ter me acolhido, por ter sido minha companheira nesses anos todos. Eu não tenho motivo para lamentar e sim, agradecer. Não é questão de estabilidade ou liberdade, é questão de um momento do sistema mesmo. Eu não lamento em absoluto”, enfatizou.

Claudia alegou que entende o atual momento da emissora, que vem trocando os contratos fixos com atores por parcerias em projetos específicos. “Tem coisas que eu faço do lado de fora que me fortalecem. Então, eu acho que é um momento novo para mim e para a Globo. E eu acho que a gente vai saber manusear isso muito bem claro”, defendeu.

“Saio com um até logo porque a minha história com a Globo sempre vai ser uma relação de amor. Foi assim desde os meus 17 anos, quando eu entrei lá, e se encerra porque a vida está mudando, porque as coisas estão mudando e está tudo bem”, evidenciou a atriz.

PRÓXIMOS PROJETOS

Ainda durante a entrevista ao Roda Viva, Claudia Raia comentou sobre sua atuação como produtora e os projetos que pretende desenvolver nos próximos meses. Atualmente, ela trabalha nos espetáculos teatrais “Tarsila, a Brasileira” e “Conserto para Dois - O Musical”, além de uma nova peça escrita por Ana Toledo, que deve estrear em Portugal, em 2025.

“Eu tenho vários projetos de teatro, eu tenho projetos de cinema com a Globo Filmes, que é um projeto de um filme musical, uma comédia e que se chama 'Glória, Glória'. Eu tenho projetos até o segundo semestre de 2025, tanto como produtora quanto como atriz, seja em cinema, em teatro e traçando aí coisas novas para o audiovisual”, ressaltou.