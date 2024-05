Flora Matos rebate críticas de internautas após comentário sobre enchentes no Rio Grande do Sul

A cantora Flora Matos, 35 anos, foi criticada após se manifestar sobre a catástrofe que ocorre no Rio Grande do Sul. Na segunda-feira (6), ela falou sobre a corrente de doações levantadas por internautas e artistas. Porém, pediu que mesma atitude fosse tomada quando outros estados e regiões também passassem por uma situação similar.

"Muito bonito a população se organizando para ajudar a galera no RS. Dentro e fora do Brasil, mobilização. Espero que essa mobilização sirva de inspiração e que aconteça quando outros estados sofrerem com catástrofes desse tipo. You know", escreveu a artista na rede social X.

Ao ser questionada como está ajudando os gaúchos, ela disse: "Sendo não branca".

Legenda: Flora Matos disse que ajudava a população gaúcha por ser "não branca" Foto: Reprodução/X

Conforme o GLOBO, a cantora foi criticada pelos internautas. "Isso não é uma pauta racial, mas se tu quer meter essa, melhor se informar sobre qual é a população mais afetada pela injustiça climática!", escreveu um usuário, enquanto Flora respondeu: "Me explica o que falei de errado, porque não tô encontrando o erro em defender que essa mobilização inspire outras quando outros estados precisarem. Qual é o problema?".

Cantora se posiciona após polêmica

Depois de ser criticada, Flora afirmou que se sente impedida de comentar alguns temas nas redes sociais.

"Lista de coisas que a Flora Matos não pode fazer: não pode se posicionar contra as injustiças que sofre; não pode questionar o racismo, se não você tá procurando validação de alguém; não pode defender a igualdade; não pode existir", escreveu.

Ela ainda acrescentou: "Que todo ódio que vocês jogam seja convertido em cura e não desperte mais ódio em mim. Amém".