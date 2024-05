Número de mortes no Rio Grande do Sul sobe para 85 e mais de 201 mil pessoas estão fora de casa

As enchentes provocadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul já deixaram pelo menos 85 mortos, segundo boletim da Defesa Civil divulgado no fim da tarde desta segunda-feira (6). Outras quatro mortes estão sendo investigadas para determinar a causa, ou seja, para definir se foram causadas pelas enchentes.

As autoridades ainda contabilizam 339 feridos e 134 desaparecidos. Entre os sobreviventes, mais de 201 mil pessoas estão fora de casa, sendo 153.824 desalojados e 47.676 em abrigos públicos.

1.178.226 pessoas foram afetadas de alguma forma

Veja também País Whindersson Nunes anuncia show solidário em Fortaleza pelo Rio Grande do Sul País Imagens mostram como ficou Rio Grande do Sul após enchentes devido às grandes chuvas País Saiba como ajudar via Pix as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

O governo federal decidiu antecipar a liberação de R$ 580 milhões em emendas parlamentares individuais para cidades do Rio Grande do Sul. Do total, R$ 538 milhões devem ser destinados a ações na saúde pública.

Devido à situação, ruas do centro histórico de Porto Alegre ficaram inundadas, além dos centros de treinamento dos times Internacional e Grêmio. Com várias áreas alagadas, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, teve de ser fechado na última sexta-feira (3) e está com as operações suspensas por tempo indeterminado.