Imagens mostram como ficou Rio Grande do Sul após enchentes devido às grandes chuvas

O Rio Grande do Sul sofre há dias as consequências de uma enchente provocada por fortes chuvas na região. Segundo acompanhamento feito pela Defesa do Civil do Estado, até as 12 horas desta segunda-feira (6), foram contabilizados 83 mortos, 111 desaparecidos, 291 feridos, 129,2 mil desalojados e mais de 360 municípios afetados.

Devido à situação, ruas do centro histórico de Porto Alegre ficaram inundadas, além dos centros de treinamento dos times Internacional e Grêmio. Com várias áreas alagadas, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, teve de ser fechado na última sexta-feira (3) e está com as operações suspensas por tempo indeterminado.

Acompanhe, em imagens, os danos causados pelas enchentes no RS

Legenda: Muitos imóveis ficaram inundados devido à tragédia Foto: Carlos Fabal/AFP

Legenda: O aeroporto de Porto Alegre ficou alagado e teve de suspender os voos Foto: Fraport

Legenda: Segundo balanço da Defesa Civil, quase 130 mil pessoas estão desalojadas devido às enchentes Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Voos com destino ou origem no Aeroporto de Porto Alegre estão suspensos Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

Legenda: A cidade de Canoas foi uma das mais afetadas pelas enchentes Foto: Ricardo Stuckert/PR