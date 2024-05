Aeroporto de Porto Alegre tem voos suspensos por tempo indeterminado

As operações do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estão suspensas por tempo indeterminado. O comunicado foi publicado nesta segunda-feira (6) pela Fraport Brasil, que administra o terminal de passageiros. O aeroporto está fechado desde a última sexta (3).

O informe sobre a suspensão dos voos tem validade até o dia 30 deste mês de maio. "Este aviso se destina às empresas e instituições relacionadas à aviação e pode ser alterado a qualquer momento. Esclarecemos que não há previsão de retomada das operações", concluiu a concessionária.

A orientação para passageiros com voos marcados é entrar em contato com as companhias aéreas para obter informações sobre as viagens.

Em nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas reforçou o aviso da Fraport: "Para a segurança de todos, o terminal de passageiros está fechado. As associadas Abear cancelaram os voos com origem e/ou destino para Porto Alegre e flexibilizaram as regras de remarcação e reembolso. Os passageiros devem entrar em contato com a companhia aérea para remarcação ou reembolso dos bilhetes com origem e/ou destino para a capital gaúcha".

Tragédia no RS

O Rio Grande do Sul sofre há mais de uma semana com fortes chuvas que causam alagamentos e desabamentos em todo o Estado. Pelo menos 83 pessoas morreram e 111 estão desaparecidas devido à tragédia, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil nesta segunda. Mais de 360 municípios foram afetados.

A situação fez com que ruas do centro histórico de Porto Alegre ficassem inundadas, além dos centros de treinamento do Internacional e do Grêmio.

Embora o aeroporto de Porto Alegre esteja fechado, os aeroportos de Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santo Ângelo seguem operando, mas podem ser impactados pelas condições meteorológicas no Estado, de acordo com a Abear.

Pelotas é um dos municípios com alerta de inundações nos próximos dias, diante do aumento de nível da Lagoa dos Patos.