Bebê e grávida de gêmeos vítimas das enchentes são resgatados pela Marinha no Rio Grande do Sul

Um bebê de um ano, uma mulher grávida de gêmeos, e um homem marido da mulher, vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, foram resgatados pela Marinha do Brasil na manhã deste domingo (5). Na região de Mathias Velho, no município de Canoas, os integrantes da família foram içados do telhado da casa para o helicóptero. A água já estava próxima do alto da residência e foi necessário um corte no teto para que as vítimas resgatadas tivessem acesso ao telhado.

Na área, os resgates estão sendo feitos com aeronaves do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Sul (EsqdHU-51), do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral (EsqdHU-1) e do 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral (EsdqHU-2).

“Hoje pela manhã realizamos um resgate muito emocionante de uma família completa com uma mulher grávida de gêmeos, um bebê e o marido. Levamos todos para um local seguro. Estamos aqui entregando o nosso melhor para o Rio Grande do Sul para que outros possam viver”, disse o tenente capitão Abdula.

Além das aeronaves, estão sendo usadas embarcações, viaturas e pelotões de Fuzileiros Navais estão mobilizados para atuar no transporte de alimentos, água e combustível.

Segundo a Marinha, outra aeronave Esquilo, do 1° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste (EsqdHU-61), está em deslocamento do Pantanal para reforçar as ações. O Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande já conseguiu resgatar mais de 40 pessoas na região de Eldorado do Sul, em apoio à Defesa Civil.

Chuvas no Rio Grande do Sul

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada já afetaram mais de 780,7 mil pessoas. O número de resgatados em meio a alagamentos chegou a 18 mil.

Até o momento, 75 pessoas morreram, segundo o último boletim da Defesa Civil divulgado às 12h deste domingo. Outros seis óbitos ainda estão em investigação e 155 pessoas ficaram feridas. No total, há 103 pessoas desaparecidas.