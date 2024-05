Uruguai enviará avião, lanchas e drones para ajudar nos resgates no Rio Grande do Sul

O Uruguai chegou a um acordo e enviará ajuda ao Brasil para o Rio Grande do Sul, em razão da tragédia que atinge o estado brasileiro. Conforme fontes diplomáticas, no acordo com as autoridades locais ficou acertado sobre como esse auxílio acontecerá diante das fortes chuvas que atingem a região.

O país sulamericano enviará um avião KC-130H (com tripulação); um helicóptero (Delfin Bell 212); dois drones (com operadores) e lanchas de resgate (com tripulação).

Além do Uruguai, outros países vizinhos também ofereceram ajuda ao Brasil, como a Argentina e a Venezuela. Mas, ainda não foi publicizado como será a ajuda desses demais países.

Tragédia no Rio Grande do Sul

O estado do Rio Grande do Sul tem enfrentado nas últimas semanas chuvas e cheias de rios, que alagam cidades e, até o momento, deixaram 66 pessoas mortas. Além disso, outras cerca de 95 mil estão fora de casa - desabrigadas ou desalojadas - e cerca de 350 mil estão sem energia elétrica.

Em Brasília, a representação do Rio Grande do Sul entrou em contato, nos últimos dias, com embaixadores de países vizinhos ao Brasil em busca de auxílio nas operações de resgate.

Em ofício enviado ao embaixador do Uruguai no Brasil, Guillermo Valles, o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), afirmou que o cenário no Rio Grande do Sul é "grave" e que há cidadãos isolados em razão das inundações.

De acordo com o governador, nesse momento os esforços estão concentrados no resgate de pessoas e os efetivos disponibilizados devem atuar em conjunto com as forças de segurança locais.

O governador também enviou documento pedindo ajuda à Argentina. O Governo solicitou o envio de equipes de ajuda humanitária da 'Comissão Cascos Blancos', grupo especializado mantido pelo governo argentino.

Ajuda de estados brasileiros

O Governo do Rio Grande do Sul, no sábado (4) informou que também tem recebido ajuda de outros estados brasileiros. As outras unidades da federação enviaram efetivos militares e veículos para reforçar as operações.

Levantamento do governo mostra que são cerca de 200 pessoas de:

Minas Gerais

Goiás

Paraná

Santa Catarina

São Paulo

Bahia

Rio de Janeiro

Mato Grosso

Em nota, o secretário da Segurança Pública do Estado, Sandro Caron, disse que a totalidade do efetivo está destinada a apoiar a Defesa Civil estadual nos salvamentos das pessoas e a chegada de apoio de outros estados, que tem sido fundamental na ampliação dos resgates.