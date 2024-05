Chuvas no RS: Água leva parte do asfalto e pista sede na principal avenida de acesso a Porto Alegre

Como consequência das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, uma das principais avenidas da capital Porto Alegre foi bloqueada após parte da pista ceder pela força da água, neste sábado (4). Abaixo da via Castelo Branco passa um curso d'água por uma comporta que, pelo alto fluxo, abriu um buraco no chão.

Com isso, ficam comprometidos os trânsitos de parte da BR-290 (acesso ao Litoral Norte e a Santa Catarina, pela BR-101), da BR-116 (que liga Vale do Sinos, Serra e interior de SC à Capital) e da BR-448 (conexão da região dos vales a Porto Alegre). O problema também afeta o trajeto da Zona Norte da capital gaúcha e de cidades como Gravataí e Cachoeirinha até o Centro Histórico pela avenida.

Não há rotas alternativas indicadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por questão se segurança. Viagens, no momento, são desaconselhadas.

Chuvas no RS

Até o momento, 57 pessoas morreram pelas fortes chuvas no estado, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil. Além dos mortos, há 67 desaparecidos e 74 pessoas feridas.

Há, ainda, 42.221 pessoas sem casa, sendo 9.581 em abrigos e 32.640 desalojadas. Estas ficam alocadas nas casas de familiares ou amigos. A situação afeta ao menos 300 dos 496 municípios gaúchos, afetando 422,3 mil pessoas.

Em Porto Alegre, o rio Guaíba transbordou e avançou sobre ruas e avenidas, ultrapassando o nível de 5 metros na manhã deste sábado. Viagens foram canceladas na rodoviária da cidade e no Aeroporto Internacional Salgado Filho.