Defesa Civil atualiza para 55 o número de mortos em chuvas no RS

A Defesa Civil emitiu, neste sábado (4), às 18h, um boletim atualizado sobre a tragédia causada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O balanço tem sido feito diariamente, três vezes por dia, para dar conta de novos dados e informações.

Entre os principais pontos do relatório está a correção do número de mortos no estado: segundo o novo levantamento, 55 pessoas morreram em decorrência da tragédia climática. Anteriormente, o número divulgado era de 57 mortos. As autoridades ainda investigam sete óbitos que podem estar relacionados aos eventos meteorológicos.

O relatório também aponta que o número de municípios atingidos e de pessoas afetadas pelas fortes chuvas cresceu. Até as 12h deste sábado, 422.307 pessoas atingidas pela tragédia tinham sido identificadas; no início da noite, o número subiu para 510.585. Destas, 107 estão feridas, 74 desaparecidas, 69.242 desalojadas e 13.324 em abrigos. Ao todo, 317 municípios do estado foram afetados até o momento.

COMO AJUDAR?

Em Fortaleza, um grupo decidiu arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em menos de 24 horas, já foram reunidos três mil litros de água mineral, quatro toneladas de alimentos e cerca de R$ 17 mil, que serão revertidos em cestas básicas. As doações serão enviadas até o fim da próxima semana.

Os produtos arrecadados estão sendo armazenados em uma empresa de transportes localizada no bairro Paupina, em Fortaleza. No entanto, há a possibilidade de as doações serem recolhidas. Neste caso, os doadores devem entrar em contato pelo número (85) 98402-3736.