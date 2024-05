Moradores fazem cordão humano para ajudar no resgate de ilhados em enchentes no RS; assista

Moradores do município de Canoas, localizado a cerca de 14 km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, formaram um cordão humano para ajudar a resgatar pessoas ilhadas no bairro Mathias Velho, na noite desse sábado (4), após fortes chuvas atingirem a região.

Os resgastes são comemorados com aplausos. As imagens foram compartilhadas no X (antigo Twitter), pelo perfil Porto Alegre 24 horas.

Imagem emocionante de Canoas, onde pessoas fazem um cordão humano para auxiliar as embarcações usadas nos resgate das pessoas ilhadas. pic.twitter.com/FjuDiWFOyw — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) May 5, 2024

Ainda na noite de sábado, a Defesa Civil do RS emitiu boletim atualizando o número de mortos nas enchentes, que está em 55. As autoridades ainda investigam sete óbitos que podem estar relacionados aos eventos meteorológicos.

Visita presidencial

O presidente Lula (PT) deve visitar novamente as áreas atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul neste domingo (5), junto com uma comitiva ministerial e com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

O chefe do Poder Executivo Federal também deve se reunir com o governador Eduardo Leite (PSDB).

Na última quinta-feira (2), Lula foi a Santa Maria para participar de uma reunião com Eduardo Leite e sobrevoar regiões afetadas no Estado. Devido às condições climáticas, no entanto, o voo não foi possível.

Mais de 100 municípios foram afetados pelas fortes chuvas no RS. O Rio Grande Sul decretou situação de calamidade pública diante do cenário.