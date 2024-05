Nível do Lago Guaíba chega a 5,29 metros na madrugada deste domingo (5); veja fotos

O nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ultrapassou os 5 metros, ficando bem acima das cotas de alerta (2,5m) e de inundação (3m), nesse sábado (4), conforme a Defesa Civil do Município. A medição mais recente, atualizada com informações de 7h deste domingo (5), mostra que a cota atual é de 5,29m.

O monitoramento é feito com régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e Agência Nacional de Águas (ANA). Conforme a MetSul Meteorologia, a última vez que o Guaíba ultrapassou os 4 metros foi em 1941, quando atingiu 4,76 metros.

Por causa das chuvas intensas, que afetam o Estado desde o início da semana, houve 66 mortes, 101 desaparecimentos e 155 feridos no Rio Grande Sul, como registra a Defesa Civil Estadual, com boletim publicado às 9h deste domingo (5).

São 332 municípios afetados, com 15.192 pessoas em abrigos e 80.537 moradores desalojados.

Na Capital, a Empresa Pública de Transporte está com 77 ocorrências em aberto, sendo 60 bloqueios totais e 7 bloqueios parciais das vias.

Legenda: Chuvas intensas causam mortes e deixam centenas de desabrigados Foto: Defesa Civil de Porto Alegre/Reprodução

Legenda: Estruturas colapsam devido à força das precipitações Foto: Defesa Civil de Porto Alegre/Reprodução

Legenda: Moradores deixam as casas por causa dos perigos da chuva Foto: Defesa Civil de Porto Alegre/Reprodução

Legenda: Bombeiros atuam para ajudar população Foto: Defesa Civil de Porto Alegre/Reprodução

Chuvas devem continuar

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de chuvas intensas que abrange maior parte do Rio Grande do Sul até o fim deste domingo (5). São previstas precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Contudo, o Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.