Ex-BBBs Amanda, Marcela e Thelminha embarcam para ajudar vítimas de enchente no Rio Grande do Sul

A ex-BBB Amanda Meirelles publicou uma foto em sua rede social, nesta terça-feira (7), mostrando que estava a caminho do Rio Grande do Sul, para ajudar as vítimas da enchente que assola o estado.

Ela ainda marcou as ex-BBBs Thelminha e Marcela Mc Gowan, que também são médicas, na publicação. Na imagem, é possível ver as pernas das mulheres, mas elas não se manifestaram na internet sobre a viagem.

Escassez de medicamentos e de pessoas

Na segunda-feira (6), Amanda mostrou os remédios que recebeu a partir de doações e que iria levar para o Rio Grande do Sul. Ela explicou que conversou com um médico que trabalha no estado e soube que os profissionais de saúde estão sofrendo com a escassez de medicamentos e também precisam do auxílio de mão de obra, por isso tomou a decisão de embarcar rumo ao destino.

Outros ex-BBBs também estão no Rio Grande do Sul ajudando, como Pedro Scooby e Lucas Chumbo. Como são surfistas, eles estão ajudando no resgate das vítimas da enchente. O trabalho da dupla e de um grupo de amigos deles tem sido muito elogiado nas redes sociais.